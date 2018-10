Cara Delevingue et Ashley Benson en couple : Elles filent le parfait amour !

Depuis plusieurs mois, Cara Delevingne et Ashley Benson sont inséparables. En couple, les deux actrices ne se quittent plus. Cette semaine, elles ont de nouveau été aperçues ensemble.

A Hollywood, les couples se font et de se défont ! Mais depuis quelques mois, Cupidon ne chôme pas… Et pour cause,Cara Delevingue et Ashley Benson filent le parfait amour.

Cara Delevingne & Ashley Benson stepped out in New York City on Oct. 16 pic.twitter.com/JlJ6x41UkK — CARAUPDATES (@US_CARA) 17 octobre 2018

Après avoir échangés plusieurs baisers à Londres en août dernier, le mannequin de 26 ans et l’actrice de 28 ans ont multiplié les apparitions ensemble. Elles se sont même envolées pour la Fashion Week de Paris. Cette semaine, c’est à New York qu’on les retrouve une nouvelle fois unies.

Elles ont également adopté des looks casual. Si le mannequin désormais actrice a misé sur un ensemble rayé, l’ex-star de Pretty Little Liars portait un long manteau style blazer.