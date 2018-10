Carole Middleton rend visite à Pippa Middleton et au nouveau bébé à la maison de Chelsea

On a vu Carole Middleton rendre visite à son petit-fils, nouveau-né, vendredi matin.

La fière grand-mère, âgée de 63 ans, avait l’air chic dans un manteau orange lorsqu’elle est arrivée chez sa fille Pippa Middleton , à Chelsea, dans l’ouest de Londres .

Pippa, 35 ans, la sœur cadette de la duchesse de Cambridge, a accueilli lundi son premier enfant avec son mari, James Matthews, faisant de Carole une grand-mère de quatre enfants.

On n’a pas encore vu Kate rendre visite à son nouveau neveu, mais elle a peut-être déjà rendu visite à Pippa et à son fils, soit à l’aile Lindo de l’hôpital St Mary, soit à son domicile.

Le palais de Kensington a refusé de dire si le duc et la duchesse ont rencontré le bébé.

Mrs Middleton était à la mode vêtue d’un jean noir ajusté et de bottines à talons noires. Elle a ajouté une touche de couleur à son manteau.

Elle a été vue en train d’aider sa fille en ramassant des colis qui avaient été laissés à l’extérieur de la maison familiale et en les apportant à l’intérieur.

Parmi les livraisons se trouvait une boîte brune de la compagnie de cadeaux pour bébés My 1st Years (Mes premières années – Ndlr).

La marque britannique était à l’origine de l’adorable robe de chambre Prince George – le cousin du fils de Pippa – qu’il portait pour rencontrer le président américain Barack Obama et la première dame Michelle Obama lors de leur visite à Kensington Palace en 2016.

Mme Middleton a également été vue avec un panier somptueusement emballé, qui aurait été rempli de cadeaux pour la nouvelle mère et son fils, bien qu’il ne soit pas clair si cela a également été laissé à l’extérieur.

Pippa, 35 ans, a donné naissance à un fils lundi après-midi à l’aile privée Lindo de l’hôpital St Mary à Paddington.

Le même jour, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble au printemps 2019.

Le bébé des Matthews est né à la maternité privée où la duchesse de Cambridge a donné naissance à ses trois enfants.

Le petit garçon est le cousin du futur roi, le Prince George, âgé de cinq ans, son frère le prince Louis, âgé de cinq mois, et leur sœur la princesse Charlotte, trois ans.

On pense que les nouveaux parents, Pippa et James Matthews, ont quitté l’hôpital mardi soir et sont rentrés tranquillement à la maison familiale récemment rénovée.

Le millionnaire M. Matthews, âgé de 43 ans, a été vu hier en train d’aller à son bureau de Mayfair.

Son père est le PDG d’Eden Rock Capital Management.