Chloe Ferry de Geordie Shore fait ses débuts avec un regard de platine blonde alors qu’elle exhibe son postérieur très guilleret

Elle a récemment promis d’arrêter de passer sous le bistouri après avoir dépensé plus de 50 000 £ en chirurgie plastique depuis qu’elle a connue le succès sur Geordie Shore .



Et Chloe Ferry a dévoilée sa silhouette améliorée chirurgicalement et sa nouvelle chevelure blonde “à l’eau de Javel” en sortant avec son petit-ami, Sam Gowland à Newcastle.La star de télé réalité, 23 ans, a gardé le style décontracté dans un survêtement gris à la coupe ajustée, qui s’accroche à ses courbes.La personnalité de la télévision a retenu l’attention alors qu’elle stylisait ses cheveux de poker blonds nouvellement blanchis.Ne s’écartant pas de son glamour habituel, Chloé portait un maquillage complet et cachait ses yeux derrière une paire de lunettes de soleil aviateur surdimensionnées.Chloe a associé son survêtement à un crop top rose et à des curseurs de couleur beige, et accessoirisée avec un sac à main Gucci et une housse de téléphone Louis Vuitton.Après que la personnalité de la télévision avait fait ses débuts sur Instagram, les fans n’ont pu s’empêcher de comparer les mèches blondes blanches de la star avec celles du maquillage Kylie Jenner, 21 ans.