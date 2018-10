Emouvant: quand Laeticia parle de son homme, les larmes aux yeux

La première interview à la télévision de Laeticia coïncide avec la parution de l’album posthume de Johnny Hallyday, “mon pays, c’est l’amour”. La jeune veuve a donc décidé d’accepter l’invitation de TF1 pour non seulement parler de l’album de son défunt époux mais aussi de toute la solitude qu’elle ressent depuis la disparition de la star.

Laeticia s’était fait rare ces derniers jours à l’approche de la sortie de l’album posthume qui était prévue le 15 Octobre. Durant cette conférence de presse qui consistait à présenter le dernier opus du taulier à la presse, Sébastien Farran et Maxim Nucci ont répondu à la question des journalistes. Ce dernier a d’ailleurs affirmé: « On a beaucoup pleuré. C’était très pénible. Je n’aurais jamais pensé vivre quelque chose d’aussi difficile en faisant de la musique ».

Invitée au JT de TF1, Laeticia Hallyday est revenue sur le dernier œuvre de son homme qu’il a du fait malgré la maladie qui le rongeait.

Laeticia avait signé son “come back” le 07 Octobre sur les terres françaises dans le seul et unique objectif de promouvoir l’album posthume du rockeur dont elle est la directrice artistique. Durant son entretien avec Anne-Laure Coudray sur le plateau de TF1, la journaliste s’est renseignée sur le retour de Laeticia à Marnes-La-Coquette, là où Johnny a rendu l’âme. « Ça remue le cœur et l’âme, c’est un retour très compliqué pour nous, a-t-elle répondu très émue. C’est la première fois qu’on revient sans lui, c’est la première fois qu’on revient dans cette maison où on a vécu de longs mois de désespérance, de douleur. »

La mort de Johnny a laissé un grand vide dans la vie de Laeticia et ses filles. Sous cet angle elle confie douloureusement: « Ça fait des mois qu’on se bat pour survivre à son absence. C’est vertigineux cette vie sans lui, a-t-elle ajouté. Le monde continue de tourner alors que le mien s’est arrêté quand il est parti. J’essaie de trouver la force de me reconstruire pour mes filles. »