Héritage de Johnny Hallyday: David et Laura déshérités, Laeticia explique.

Laeticia était l’invité de Anne-Laure Coudray sur TF1. Durant cet entretien la maman de Joyce et Jade a parlé de la sortie de l’album posthume du rockeur et a aussi mentionné la rude bataille qui l’oppose aux enfants ainés de son époux.

Refusant d’élaborer ce sujet depuis son retour le 07 Octobre en France, Laeticia a révélé l’intégralité du problème qui la lie aux enfants de Johnny. A la lecture du testament, David et Laura mis au parfum de la situation ont décidé de trainer en justice leur belle mère pour non validité du testament.

Quand la problématique du testament fut évoquée, la journaliste Anne-Laure Coudray a voulu savoir les raisons qui ont poussé Johnny à rédiger son testament hors de la France plus précisément aux Etats Unis. Laeticia affirme: “On vit aux États Unis depuis 11 ans. On élève nos enfants là-bas, on vit là-bas. Ça s’est imposé à nous.”

Elle poursuit: “La volonté de ce testament appartient à mon homme, je ne suis pas responsable, a-t-elle ajouté. Il a rédigé ce testament, il n’était pas manipulé “. Elle insiste sur ce point comme pour faire taire les rumeurs comme quoi Johnny a légué ses biens à sa femme sous pression. Elle explique cependant la raison pour laquelle le taulier a jugé nécessaire de ne pas énumérer ses fils ainés dans son testament: « Il a estimé qu’il avait protégé David et Laura de son vivant. Il avait fait des donations de son vivant à travers des appartements, des maisons. Il les avait protégé et qu’ils étaient armés pour se construire et pour vivre, a-t-elle expliqué. Alors que Jade et Joy sont toutes petites… C’est un choix d’amour, c’est un choix de vouloir protéger ces deux petites filles qui ont 10 et 14 ans, qui avaient 9 et 13 ans quand leur papa est parti. Il le savait, il était déterminé… Son choix c’était ça, c’était les protéger elles. »

Le choc a été brutal pour David et Laura qui apprendront tardivement que leur défunt père n’a laissé aucun de ses biens à leur nom. Laeticia Hallyday confirme aussi qu’elle essaie de négocier avec ces derniers même si la situation est compliquée.