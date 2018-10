Joy hallyday parle à son père : « Tu es le meilleur chanteur… »

Debout sur ses 10 piges, Joy Hallyday, l’une des filles adoptives de Johnny Hallyday, avec Laeticia, continue de surprendre son monde avec des mots ou même des poses photo.

La dernière surprise et non moins agréable qu’elle a servie au monde et aux fans du taulier qui ont été émus aux larmes chez certains, c’est ce message fort qu’il a adressé à Johnny ce vendredi 19 octobre 2019. Tout comme cette date qui devient mythique, une légende que les annales de la musique retiendront, ce message de Joy restera à jamais gravé dans les mémoires. Comme Laeticia, Joy a également marqué les esprits. Et c’est sa marraine qui en fait la révélation sur Instagram. « J’arrive toujours pas à croire que tu n’es plus là » aurait lancé la jeune fille, la cadette du clan Hallyday, selon sa marraine Hélène Darroze.

Etant donné qu’elles (Joy et Jade) n’ont pas encore le droit de parler en public, et que même le compte Instagram de l’ainée n’a été rendu public que quelques mois auparavant, c’est la marraine de Joy qui s’est occupée de faire passer le message. Elle n’a qu’a que 10 ans, mais elle a su dire que son père lui manque « chaque seconde et chaque minute». C’est pour cela qu’elle n’arrive pas à croire de la Taulier soit parti. « Je t’aime si fort, tu es le papa le plus courageux, le plus drôle, le plus gentil, le meilleur chanteur » a témoigné la petite fille coquette de Johnny et Laeticia.

Joy a exprimé sa fierté pour l’album posthume. « Si tu savais comme tous les gens qui t’aiment seront toujours là pour toi et aussi si tu savais comme maman est courageuse. Tu devrais être si fier d’elle » a lancé la jeune fille qui apporte ainsi son soutien à sa mère qui a enduré des moments durs vec surtout le débat autour de l’héritage de Johnny. Avant de prier pour revoir le rockeur. « Si seulement je pouvais te revoir une seule fois. Prends soin de toi. Je t’aime et je te promets que je veillerai sur toi pour toujours. Joy.”

Ce message a été telle émouvant que sa marraine ne pouvait s’empêcher de le rendre public. Sans manquer, elle aussi de dire à Joy que son père est fier d’elle.

Des histoires qui seront racontées dans ma postérité

Mais la petite fille ne sera la seule à être une légende dans l’histoire de cet album « Mon pays c’est l’amour » de Johnny Hallyday, paru à titre posthume. La vedette ne sera pas ravie à Maxim Nucci qui a effectué la plus grosse charge de travail de ce 51è opus du Taulier. C’est Nucci à qui il revenait le rôle d’apporter les dernières touches aux tubes concoctés par son ami. Cet album est aussi le dernier, que réalisera pour le rockeur, Sébastien Ferran, son manager.

Et la sortie a été le moment choisie par Laeticia pour surprendre les fans par des mots qu’elle n’avait pas prononcé depuis l’année dernière. «À toi, À nos amours, À tes amours, À la fureur de vivre, À la liberté de penser, À ta musique, Je t’aime pour toujours » a-t-elle indiqué.

Cet album, en plus d’être une légende, aura donc été marqué par des faits, des actions, des gestes, qui seront également gravés au panthéon de la musique en générale, et celle française en particulier.

Joy, du haut de ses 10 ans, Joy écrit : “Je suis si fière de toi. Je t’aime. J’espère que tout se passe bien.