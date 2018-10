Laeticia Hallyday à cœur ouvert. Découvrez son interview en toute intégralité

Voici l’intégralité de l’interview de Laetcia Hallyday, la première depuis la disparition de Johnny Hallyday. Dans cet entretien la jolie blonde revient sur les temps forts de l’enregistrement de l’album ‘Mon pays c’est l’amour’, l’héritage et du testament de Johnny qui divise sa famille en deux clans.

“Mon Pays c’est l’amour”

« Cette voix m’a étonnée tout au long de cet enregistrement de l’album qui n’est pas comme les autres, C’est un album qui a été réalisé dans la douleur, dans le combat contre sa maladie, c‘était l’album de la résilience du courage de la détermination de vouloir dire sa liberté de penser, sa fureur de vivre c’est un album qui parle d’amour. »

Retour à Marne-la-Coquette

« C’est la première fois qu’on revient après la mort de Johnny, la première fois dans cette maison de Marne la Coquette ou on a vécu des moments désespérants, de douleur. Cela faisait des mois qu’on se bat pour survivre à son absence, le monde continue de tourner alors que le mien s’est arrêté. J’essaie de trouver la force de me reconstruire »

“A la fureur de vivre, à la liberté de penser!”

« Johnny a été héroïque, il nous a donné de grandes leçons de courage d’humilité son corps n’était que douleur quand il allait en studio. A la fureur de vivre, à la liberté de penser : puisque c’est l’histoire de sa vie, c’était un homme libre et il essayait de rendre ses rêves possibles. Cet album, c’était un miracle. En 23 ans, j’ai essayé de comprendre cet homme, ce démon. On ne peut se construire dans la douleur, il ne faut pas oublier aussi que c’était son troisième cancer »

David Hallyday et Laura Smet écartés de Johnny

« Cela me fait beaucoup de mal que Laura et David disent que c’est moi qui leur ai écarté de voir leur père lors de sa maladie. La réalité est complètement différente, leur père avait peur de voir la mort en face. Johnny n’assumait pas du tout, pour lui, il n’allait pas mourir. j’ai beaucoup souffert quand il a décidé qu’il ne voulait plus voir personne. J’ai essayé de comprendre, c’était sa volonté, que j’ai respecté. ils n’ont pas été empêchés de voir leur père. Je pense que la souffrance était bien réelle à tous les deux. »

Arrivées séparés lors de l’hommage de Johnny : David Hallyday et Laura Smet d’un cote et Laeticia, Jade et Joy de l’autre

« Aujourd’hui je regarde ces images avec un œil différent, chacun vit son deuil comme il le peut à sa manière, un pas après l’autre. On vivait le moment présent, c’était peut être douloureux pour eux, c’était compliqué pour moi de le vivre sans eux, mais j’ai respecté leur choix »

Testament de Johnny Hallyday

« La violence de ce moment de dépasse, ça aurait pu être une histoire qui devait se régler en famille, dans la dignité, la pudeur. C’était tellement violent pour moi, pour mes filles Jade et Joy de ne pas avoir eu un seul coup de fil de leur part. On aurait pu se parler autour d’une table avec beaucoup d’empathie, de tolérance. On est une famille qui s’est construit dans la différence avec nos défauts, nos qualités, nos failles et les egos des uns des autres. Mais on s’est construit aussi dans l’amour et le respect’ »



Un testament au droit américain

Johnny a choisi le droit américain parce qu’on vivait aux usa depuis 11 ans, on élève nos enfants là-bas. On est résidents américain et ça s’impose à nous. Je ne suis pas responsable de ce testament et Johnny n’était pas manipulé »

David Hallyday et Laura Smet déshérités par Johnny

« Johnny estimait qu’il avait protégé David et Laura de son vivant à travers des appartements des maisons, des donations et qu’il les avait protégé. Il pensait qu’ils étaient armés pour se construire, pour vivre alors que Jade et Joy sont toutes petites. C’est un choix d’amour de vouloir protéger ses deux petites filles, son choix c’était de leur protéger. Il y avait beaucoup de non-dits dans cette famille. C’était compliqué de dire des choses. Un homme n’est pas toujours courageux pour dire des choses, alors Johnny avait ces failles aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont orchestrées, il y a beaucoup de haine, de mépris, d’humiliation, des mensonges qui me font mal c’est difficile de subir ça ; »