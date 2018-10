Rihanna traînée en justice pour une affaire banale

Rihanna ne s’attendait sûrement pas à être dans la tourmente ! Depuis quelques jours, la belle Barbadienne est poursuivie en justice. On vous dit pourquoi !

Tout sourit à Rihanna et c’est peu dire ! Si elle a mis sa carrière de chanteuse entre parenthèses, la star internationale ne chôme pas pour autant. A la tête de Fenty Beauty, sa ligne de cosmétiques qui rencontre un franc succès, l’interprète de Diamonds a également lancé sa propre marque de vêtements en collaboration avec Puma.

Elle a même défilé pour la Fashion Week à plusieurs reprises. Mais surprise, la voilà au cœur d’une affaire judiciaire. En effet, une marque vient de poursuivre Rihanna en justice !

Mais pourquoi donc ? Il s’agit tout simplement d’un problème de graphisme. La marque Freedom United accuse Rihanna d’avoir littéralement copié son logo. Pour sa dernière collection avec Puma, Rihanna a mis en vente des articles avec le raccourci « FU » en référence à Fenty University. Mais, vous l’aurez certainement compris, cela fait également référence à Freedom United.

D’après TMZ, la marque, également spécialisée dans le streetwear, a déposé une plainte contre la star de 30 ans et son équipe. Et ce n’est pas tout, Freedom United est convaincue que Rihanna connaît bien son existence ainsi que ses logos, par conséquent. De plus, la chanteuse avait déjà assisté à l’une des soirées de l’enseigne en 2007.