Comment Ariana Grande s’en sort une semaine après sa séparation de Pete Davidson

Ariana Grande s’appuie sur sa famille quelques jours seulement après avoir quitté Pete Davidson.

La semaine dernière, la chanteuse et la star du Saturday Night Live ont annulé leurs fiançailles après un mois tumultueux sur le plan émotionnel. A l’époque, : “Elle aura toujours une place spéciale dans son cœur pour lui, mais lui a dit que ce n’était pas le bon moment.” Révèle une source.

Dans les jours qui ont suivi leur séparation choquante, un proche balance qu’Ariana Grande est restée ” en contact étroit avec sa famille et qu’ils la surveillent et la soutiennent “. En ce moment, la pop star tente de surmonter son agitation personnelle en “s’enterrant dans le travail”, mais, selon l’initié, ses amis et sa famille “l’ont poussée à faire une pause, à vraiment se détendre et à prendre du temps pour elle”.

“Depuis que Mac Miller est décédé, elle a évité la procédure de règlement des griefs et a essayé de se tenir follement occupée “, dit la source.

Selon la source, même sa relation tourbillonnante avec Pete Davidson a servi de “grande distraction” pour Grande, mais après leur rupture, “la réalité s’est enfoncée”. “Ariana veut continuer à enregistrer de la musique et avancer dans sa vie, mais elle comprend qu’elle doit aussi faire face à ses émotions “, explique l’initiée.

Heureusement, la star a trouvé un système de soutien “attentif” chez ses amis et sa famille, en particulier chez sa mère et son frère Frankie. “Ils veulent ce qu’il y a de mieux pour elle et faire ce qu’elle pense être le mieux pour elle-même.”

Quant à sa vie amoureuse, il semble que les choses aient été suspendues. Pete et Ariana ont tous deux été en contact, mais ont décidé qu’il était ” mieux vaut être physiquement séparés “, même si ” ils tiennent toujours l’un à l’autre “.