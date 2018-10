Jennifer Lopez offre de la crème glacée aux jumeaux Max et Emme à Beverly Hills

Sa priorité numéro un est ses deux enfants – les jumeaux Maximilian et Emme.

Jennifer Lopez a pris du temps sur son horaire chargé pour amener ses enfants de 10 ans manger de la glace à Beverly Hills.

La multi-talentueuse star de 49 ans a profité de chaque instant alors qu’elle se prélassait sous le soleil radieux avec sa nichée, qu’elle partage avec son ex, Marc Anthony.

Jennifer a choisi un pull oversize blanc Guess Jeans, qu’elle a associé à un jean bleu foncé.

La star a associé ce look à une paire de baskets blanches confortables et avait un sac à main assorti.

Les cheveux bruns de Jennifer étaient tirés dans un nœud haut et elle a opté pour un manteau de maquillage bronzé couvert de rosée.

La pièce maîtresse de son regard était ses nuances de style futuriste métalliques à la mode et ses grandes boucles d’oreilles en argent.

Jennifer avait l’air heureuse et détendue en mode maman alors qu’elle sortait les jumeaux pour un festin délicieux.

Les doux frères et sœurs semblèrent ravis de profiter de leur journée avec leur mère.

Pendant ce temps, Jennifer, qui a terminé sa résidence « All I Have » à Las Vegas le mois dernier, a surpris son beau Alex lors de son dernier spectacle.

Avoir un partenaire qui apporte son soutien, qui assiste à autant de spectacles, cela compte beaucoup pour moi », a-t-elle déclaré.

«Être dans le show-business, c’est une galère, c’est beaucoup partir. Il fait vraiment un effort pour être là. »

Plus tôt cette année, Jennifer a évoqué les rumeurs de ses fiançailles sur GMA après l’avoir vue porter un diamant à son annulaire.

« Nous devons prendre notre temps. J’ai commis beaucoup d’erreurs dans mon passé », a-t-elle déclaré. «Nous sommes matures. Nous sommes des adultes. Nous allons prendre notre temps et prendre les choses à notre rythme. Notre vie en ce moment est incroyablement merveilleuse. Entre nos enfants et notre travail, nous sommes vraiment bénis. Nous n’avons plus besoin de rien pour l’instant. »