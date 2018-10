La réaction de la reine face à Charles qui couche avec Camilla mariée

Camilla a subi un rejet brutal de la part de la reine lorsqu’elle est sortie avec le prince Charles au début des années 1970, le monarque refusant de laisser Camilla s’approcher d’elle.

Le prince Charles et Camilla se sont rencontrés au milieu de 1971, alors qu’ils appartenaient au même cercle social et assistaient parfois aux mêmes événements, y compris des matchs de polo au Smith’s Lawn de Windsor Great Park.

Ils ont commencé à se fréquenter vers 1972 et, à mesure que leur relation devenait plus sérieuse, Charles fut présenté à la famille de Camilla à Plumpton, qui rencontra certains membres de la famille royale.

Cependant, la future duchesse aurait été interdite de rencontrer la reine, le monarque et le prince Philip ayant désapprouvé cette relation, Camilla étant considérée comme «impossible à marier».

Christopher Wilson, biographe et journaliste de la famille royale, a commenté le dégoût de la reine envers Camilla, en ces termes: «La reine et le prince Philip savaient tout sur la relation entre le prince Charles et Camilla; la reine a dit : « Je ne veux pas de cette femme en ma présence. »

Le prince Philip aurait adopté une vision plus pragmatique des « maîtresses », mais estimait que les partenaires inappropriés devraient être « gardés à l’arrière-plan ».

Dans la série documentaire « The Royal House of Windsor », M. Wilson a déclaré: «Le problème avec Prince Charles était que vous n’êtes pas censé être amoureux de votre maîtresse, vous êtes censé avoir des relations sexuelles avec votre maîtresse, mais Charles était tombé amoureux de Camilla, et ça a vraiment tout gâché. »

La professeure historienne Jane Ridley a fait remarquer que la reine tenait à dissuader le prince Charles de sortir avec quelqu’un qui était considéré comme «impossible à marier», à la suite de l’union de Wallis Simpson et du roi Édouard VIII qui avait conduit à son abdication.

«La seule chose que la famille royale souhaitait éviter était que le prince de Galles se mêle à une femme qui ne se marierait pas du point de vue de la famille royale, mais il semble que ce modèle réapparaisse.»

Le dégoût de la reine pour Camilla proviendrait du fait qu’elle n’était pas vierge et qu’elle avait d’anciens petits amis avant de fréquenter le prince Charles.

L’historien Piers Brendon a commenté la situation en ces termes: «Il était absolument essentiel de jeter son dévolu sur une vierge; une future reine ne doit pas avoir de passé. »

L’auteur Penny Junor a ajouté: «Rien n’indique que Camilla était une femme lâche, mais elle avait eu un petit ami.»

Il convient de noter que Camilla avait rencontré l’ami avec qui le prince Charles jouait au polo, Andrew Parker-Bowles, avec lequel elle s’était mariée en juillet 1973.

Mme Junor a décrit Camilla comme « drôle, franche et un peu bizarre », qui avait « vécu un peu » par rapport au prince Charles qui était encore « très vert autour des oreilles ». (innocent – Ndlr).

Par la suite, le prince Charles «est tombé amoureux de Camilla» et a exprimé sa tristesse lorsque leur relation a pris fin en 1973.

M. Wilson a déclaré: « Charles était jeune, il avait le sang rouge, c’était un homme passionné, et je pense que nous recherchions quelqu’un qui pourrait l’enlever, et la réunion des deux a été comme un coup de tonnerre. »

Le prince Charles a néanmoins annulé la relation en janvier 1973, alors qu’il se rendait dans les Caraïbes pendant huit mois au sein de la Royal Navy. Camilla épousa par la suite M. Parker-Bowles plus tard cette année-là.

La rupture de leur relation a provoqué une spirale incontrôlable du prince Charles. Ce dernier a par la suite raconté à une série d’amies dans sa quête pour trouver une femme convenable, selon le documentaire.

M. Wilson a déclaré: «Ce qu’il a eu, c’est une guirlande de bonbons au bras; des gens à qui il n’était pas vraiment intéressé, mais des gens qu’il a sortis parce que ça lui donnait une belle apparence.

Charles finit par rencontrer la princesse Diana en 1977 lors d’une visite à son domicile, Althorp, dans le Northamptonshire, et lui proposa finalement en février 1981.