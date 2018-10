La réaction de Priyanka Chopra à la grossesse de Meghan Markle est hilarante.

Meghan Markle attend son premier enfant au printemps prochain, et sa bonne amie Priyanka Chopra plaisante qu’elle veut être la prochaine. La star de Quantico, qui s’est fiancée au chanteur Nick Jonas au cours de l’été, a eu la réponse parfaite lorsqu’on lui a demandé des nouvelles du bébé royal hier.

“J’ai juste quelques amies qui sont en train d’avoir des bébés en ce moment et je me dis : ” Dieu que j’ai besoin de rattraper mon retard “, a-t-elle dit en riant à E ! News lors du God’s Love We Deliver Golden Heart Awards, à New York.

Priyanka est la dernière des proches de Meghan à répondre aux nouvelles de la grossesse. La mère de Meghan, Doria Ragland, “est très heureuse de cette belle nouvelle et se réjouit d’accueillir son premier petit-fils”, selon un communiqué du Palais.

Le prince Charles, le père de Harry, est aussi un grand-parent excité. Quand on lui a demandé mardi s’il avait “des nouvelles grillées du bébé royal”, il a répondu : “Oh oui, absolument” et a ajouté : “Plusieurs fois, en ce moment !

Bien que Meghan Merkle soit passée du statut d’actrice à celui de Duchesse du Sussex, elle et Priyanka continuent de se soutenir mutuellement à travers des événements importants de la vie. Meghan approuverait le fiancé de son amie et accueillerait le couple avec le prince Harry dans leur maison de campagne dans les Cotswolds.

Priyanka a également montré son soutien lorsque l’ancien élève des Suits a lancé son premier projet solo en tant que membre de la famille royale : un livre de cuisine caritatif au profit des survivants de l’incendie de Grenfell.

“C’est tout ce que tu as toujours défendu. Des femmes qui soutiennent les femmes. Soutenir les communautés. Apporter la solidarité. Ici, vous recommencez… Continuez à faire sourire le monde !” Priyanka a écrit sur Instagram.