Le beau Ryan Mahoney de Kerry Katona s’empare effrontément du SEIN d’un « ladyboy »

Kerry Katona montait un show sauvage avec son petit ami Ryan Mahoney vendredi, alors qu’ils profitaient d’un spectacle de ladyboy lors d’une escapade en Thaïlande .

Kerry Katona, personnalité de la télévision, âgée de 38 ans, a été vue en train de poser alors qu’elle rencontrait également certaines des stars de la série à Koh Samui, avec Ryan, 29 ans, attrapant de façon ludique l’un des seins des danseuses.

Kerry a vécu en Thaïlande avec son homme après avoir récemment confirmé leur relation amoureuse. Elle a déclaré qu’après une série de mauvaises relations, elle tenait à garder celle-ci pour elle.

Au cours de la soirée, Kerry avait exposé une grande partie de son physique tonique au gym, avec une mini-robe argentée métallisée qui contrastait parfaitement avec ses mèches violettes nouvellement teintes.

Après avoir rencontré des stars, Kerry a sauté sur l’opportunité de poser pour une photo avec elles et Ryan a quitté le groupe en crise de nerfs après avoir attrapé les seins de l’une d’entre elles en plaisantant.

Le couple a mis en scène un spectacle incroyablement aimé pendant leur séjour en Thaïlande, après avoir récemment confirmé leur relation amoureuse.

Le mois dernier, au cours d’une conversation avec Closer Magazine à propos de sa nouvelle relation, Kerry, qui a récemment subi un lifting non chirurgical, a révélé: «Je suis très heureuse et Ryan est un gars génial.

«Les gens avec qui je suis sorti et marié dans le passé ont réussi à devenir des célébrités sans me connaître, en utilisant mon nom – c’est ridicule – alors je vais le garder pour moi cette fois.

« Je suis toujours très indépendante et très heureuse. Mes enfants seront toujours le numéro un, mais j’ai compris qu’être indépendant ne signifiait pas que je devrais manquer l’occasion d’être heureuse avec tout le monde. »

Elle a ajouté dans New Magazine : « Je suis très heureuse, je vis seule, je suis une mère monoparentale et je ne vais pas commettre les mêmes erreurs en ayant une relation publique. »

Le dernier amour de Kerry survient après qu’elle eut révélé qu’elle n’avait pas eu de relations sexuelles depuis un an et qu’elle était soumise à une interdiction stricte des relations avec les hommes à la suite du décès de son troisième époux George Kay.