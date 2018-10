Le prince Harry prononce le discours de la cérémonie d’ouverture d’Invictus Games

Le duc de Sussex a partagé sa « joie personnelle » de devenir bientôt un père et a salué la « famille Invictus » comme un symbole de force, d’honneur et d’optimisme alors qu’il ouvrait la compétition devant une foule de fans en jubilation aujourd’hui.

Prince Harry et Meghan Markle, qui portaient une robe Stella McCartney et un manteau de Gillian Anderson ont observé les artistes et les danseurs se produire sur la scène de l’opéra de Sydney lors de la cérémonie d’ouverture étincelante.

Un groupe accompagné de cornemuses a interprété la chanson «You’re the Voice» de John Farnham, qualifiée d’hymne national non officiel de l’Australie, alors que des concurrents du monde entier entraient dans ce lieu emblématique.

Le couple royal a été accueilli par une foule de fans avant que Harry ne monte sur scène pour louer le « devoir désintéressé » des athlètes participant au concours qu’il a lancé en 2014.

Quelques heures plus tôt à peine, Harry et Meghan avaient été repérés en train de profiter d’un rare moment de solitude alors que le duc pratiquait son discours pour les quatrièmes Jeux dans une salle vide.

Quelque 500 concurrents, participant à 13 sports, et plus de 1 000 de leurs amis et parents se sont réunis pour regarder les Jeux Invictus.

Le prince Harry leur a dit lors de son discours: «Tout d’abord, merci pour l’accueil que vous avez réservé à Meghan et à moi ces derniers jours.

« J’ai été si fier de pouvoir vous présenter ma femme et nous avons été si heureux de pouvoir célébrer avec vous la joie personnelle de notre nouvelle union. »

Il a poursuivi: «Une nouvelle génération – la génération Invictus – définit ce que signifie servir. Et nous en prenons tous note.

«La génération Invictus a choisi de servir leurs pays dans des conflits complexes et dangereux et, trop souvent, cette dédicace est méconnue.

«Ils nous ont rappelé à tous à quoi ressemble ce devoir altruiste.

‘Avec l’aide de la science médicale, la génération Invictus a non seulement survécu à des blessures qui auraient été fatales dans les conflits passés, mais elle a également choisi de se défendre des endroits les plus sombres pour être ici ce soir. Ils nous ont montré le vrai sens de la résilience.

« Quand ils ont été ouverts au sujet de leurs blessures émotionnelles et mentales cachées, la génération Invictus nous a montré que dans le monde d’aujourd’hui, être dur, cela signifie être honnête sur ce que nous ressentons – à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. »

Il a ajouté: « Notre famille Invictus est devenue un symbole de force, d’honneur et d’optimisme pour la nouvelle génération ».

Le duc de Sussex a déclaré à la foule que les Jeux Invictus mettaient en lumière le fait que nous devrions « soutenir nos amis, servir nos communautés et respecter nos proches et ceux dont nous ne connaîtrons jamais l’histoire ».

Il a poursuivi: «Nous avons appris à rejeter le pessimisme et le cynisme. Nous nous sommes permis d’être inspirés. Et nous avons partagé des moments d’espoir, de joie et de triomphe qui ont servi d’antidote au récit de la division et du désespoir que nous permettons trop souvent de définir notre époque.

‘Vous êtes la génération invaincue. Vous êtes la génération optimiste. Vous êtes les modèles pour nous tous. Et vous allez faire une super émission la semaine prochaine.