Les jeans minces de Meghan Markle ne sont pas seulement cool, c’est de l’activisme de mode.

Depuis qu’elle est devenue duchesse de Sussex, Meghan Markle a utilisé sa nouvelle plateforme pour mettre en lumière les questions relatives aux droits des femmes et promouvoir l’autonomisation des femmes partout dans le monde. Naturellement, cette approche s’étend à ses choix de mode, qui sont devenus, aux mains de Meghan Markle, un puissant outil de communication.

C’est un bon exemple : Aujourd’hui, à Dubbo, en Australie, Meghan Markle portait des jeans moulants d’Outland Denim, une marque de denim biologique durable qui offre des emplois et une formation professionnelle aux femmes du Cambodge. En choisissant une étiquette de denim éthique – connaissant parfaitement la frénésie en ligne dont son apparence est couverte – Markle a en effet accompli un acte silencieux d’activisme de mode, bien plus grand que les membres de la famille royale qui l’ont précédée, conscients du prix.

D’un point de vue stylistique, le jean est tombé dans sa timonerie et elle portait également une chemise Maison Kitsune, des bottes J.Crew et un blazer à carreaux Prince of Wales, conçu par son amie Serena Williams