Mel C ordonne aux Spice Girls de prendre des cours de chant avant leur tournée

Mel C aurait dit à ses camarades Spice Girls qu’elle ne participerait pas à la réunion à moins que le groupe ne prenne des cours de chant.

Sporty Spice, de son vrai nom Melanie Chisholm, aurait rejoint Mel B , Emma Bunton et Geri Horner pour une tournée célébrant leur, selon le Sun , après des années d’objections à la réunion.

La chanteuse, âgée de 44 ans, prévoit de superviser les arrangements musicaux lorsque le groupe interprètera la liste des grands succès de son catalogue précédent, ce qui inclura le travail avec un groupe live.

Mais le producteur à succès de Wannabe voudrait que les filles prennent des cours de chant pour rendre les spectacles crédibles, car elles n’ont pas fait de tournée ensemble depuis une décennie.

Cependant, la belle née au Lancashire n’a pas réussi à convaincre Victoria, également connue sous le nom de Posh Spice, de rejoindre le groupe de filles emblématiques.

La tournée est organisée par Modest Management, le cerveau de One Direction et le directeur original du groupe, Simon Fuller.

MailOnline a contacté des représentants de Mel pour obtenir leurs commentaires.

Depuis leur séparation, les cinq femmes à l’origine de chansons emblématiques telles que Wannabe et Spice Up Your Life ont toutes poursuivi leur activité avec succès.

Victoria Beckham a poursuivi sa carrière dans la mode et a lancé une ligne de vêtements à succès, tout en épousant David Beckham et en ayant quatre enfants.

Pendant ce temps, Emma Bunton s’est aventurée dans la présentation. Elle anime l’émission de petit-déjeuner sur Heart Radio et a récemment été annoncée dans l’équipe de la version américaine du Great British Bake Off.

Melanie Brown, connue sous le nom de Mel B ou Sporty Spice, est devenue l’un des visages les plus connus à la télévision et juge de America’s Got Talent depuis 2013.

À l’instar de Scary Spice, Ginger Spice, de son vrai nom Geri Horner, est devenue juge et a travaillé sur Australia’s Got Talent. Elle a également écrit des livres pour enfants et poursuivi sa carrière musicale.

De même, Sporty Spice a travaillé sur la version asiatique du spectacle et s’est forgé une carrière solo réussie.

Mel B a été le plus bruyante à propos de la réunion. Plus tôt cette semaine, elle est apparue dans « The Late Show » avec James Corden, où elle a de nouveau affirmé que le groupe de filles partirait en tournée.

Le juge de America’s Got Talent a déclaré lors du talk-show américain «C’est à 100%».

Elle a ensuite révélé les trois autres membres du groupe qui la rejoindraient sur scène.

Le groupe s’est produit pour la dernière fois ensemble lors des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Depuis lors, «Posh» Spice a répété à plusieurs reprises que le groupe populaire se réunirait.

«Je ne pars pas en tournée», a déclaré Victoria à Vogue plus tôt cette année. ‘A quoi ça ressemble dans le futur? Ce n’est pas moi en catsuit.

En revanche, Mel B est follement enthousiaste à propos de ses vieux costumes, ayant construit un sanctuaire dans sa chambre pour rendre hommage à son époque avec les Spice Girls.

«Je ne pouvais pas laisser tous mes vêtements Spice Girls dans une boîte», a-t-elle déclaré lors de l’émission.

«Je me sens très engagée, mais je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli, nous, cinq filles. »

«J’ai tout mis dans un coin de ma chambre. Quand mes amis viendront, on se déguisera. »