Reine Elizabeth II: Découvrez les différentes techniques qu’utilise la monarque

REINE ELIZABETH II, 92 ans, est la plus ancienne monarque britannique et a voyagé aux quatre coins du monde pendant son règne impressionnant.

Il a été révélé que lorsqu’elle voyageait en avion, elle avait besoin de cette chose.

La reine Elizabeth II a voyagé dans de nombreux pays lors de visites royales tout au long de son long règne.

La monarque a réussi à paraître classique et sobre lors de tous ses voyages – et elle est aidée par le fait de voyager avec cette seule chose, a révélé un initié.

Elle a un hack de mode impressionnant qui empêche ses jupes de sauter et de causer un faux pas de mode.

Cette astuce est particulièrement utile lorsque la reine débarque d’un avion il se peut qu’il y ait du vent.

Le journaliste de Telegraph, Gordon Rayner, qui a participé à 20 tournées royales, a révélé que toutes les jupes de la reine étaient pesantes.

Ces poids lui permettront de garder ses jupes et ses robes, quelle que soit la météo.

«Toutes les jupes de la reine sont pesées pour ne pas exploser lorsqu’elle descend d’un avion», écrit Rayner dans le Telegraph.

La couturière principale Angela Kelly est responsable de l’extérieur de la reine et planifie des mois à l’avance ce que Sa Majesté portera lors des tournées royales.

Kelly veillera à ce que les tenues prévues ne se heurtent pas à l’arrière-plan et se rendra même à destination pour vérification.

Il est également important que la reine ne porte pas de couleurs ou de motifs qui pourraient offenser l’endroit.

« Kelly vérifiera si la reine devra enlever ses chaussures (dans une mosquée, par exemple) ou si elle aura besoin d’un foulard – tout ce qui pourrait causer des problèmes s’il n’était pas anticipé », a déclaré Rayner.

Meghan Markle , 37 ans, et Kate Middleton , 36 ans, doivent également compter sur des astuces de la mode lors de leurs voyages.

Cependant, comme elles portent des tissus plus modernes, plus légers et plus flottants, une technique légèrement différente doit être utilisée.

Par conséquent, les deux duchesses portent un certain type de sous-vêtement pour contrôler leurs ourlets .

Myka Meier, experte en étiquettes, a déclaré à Cosmopolitan: «Elles portent souvent des combinaisons et des vêtements qui augmentent réellement l’électricité statique, il est donc difficile de faire voler quelque chose en l’air.

« Donc, vous avez un sous-vêtement qui est presque comme un costume de corps, c’est une tactique qui est utilisée. »

Elle a ajouté: « Si vous n’utilisez pas de poids ou de matériaux lourds, assurez-vous qu’il ne volera pas en portant des sous-vêtements qui garderont les tissus en contact avec votre corps. »

Ce n’est pas le seul piratage de mode que Kate utilise. Il a été révélé que la duchesse de Cambridge portait des collants avec des coussinets collants au bas afin d’éviter que ses chaussures ne tombent au milieu d’un engagement.

Selon des informations parues dans The Sun, Kate aurait porté des collants John Lewis avec des coussinets collants intégrés afin d’éviter tout risque de glissade.

Kate a été vu porter des collants antidérapants depuis 2011, et ils viennent dans une variété de nuances, y compris nu, noir et feu.