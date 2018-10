Gwyneth Paltrow : l’actrice en promenade romantique avec son nouveau mari, Brad Falchuk

Le mois dernier, ils se sont mariés lors d’une cérémonie intime dans leur domaine d’East Hampton.

Gwyneth Paltrow a été aperçue avec son nouveau mari, Brad Falchuk, pour la première fois samedi, alors que les nouveaux mariés se promenaient autour de Santa Monica.

Le mari et la femme semblaient avoir coordonné leur habillement car ils étaient tous deux vêtus de blanc.

L’actrice de 46 ans avait l’air radieuse dans un short blanc à taille haute, dans lequel se glissait une blouse blanche sans manches.

Le thème de la couleur s’étendait aussi à ses chaussures, alors qu’elle enfilait une paire de baskets montantes blanches aux pieds.

Gwyneth Paltrow portait ses tresses blondes droites avec une partie centrale et protégeait ses yeux avec des lunettes nuances sombres surdimensionnées.

Son mari écrivain, auteur 47 ans, de « American Horror Story », portait également du blanc, montrant son physique maigre sous un t-shirt moulant assorti à un pantalon de jogging et des baskets noirs.

Brad a également couvert ses yeux avec des lunettes de soleil pour la promenade romantique.

Pour rappel, seules 75 personnes étaient présentes lors de leur mariage.

Dans une interview avec Extra , l’ami du couple Rob Lowe – l’un des invités chanceux – s’est lancé au sujet du mariage célébré en le décrivant comme « magnifique » et « immaculé ».

«Ma femme et moi connaissons Gwyneth depuis l’âge de 17 ans, Blythe et son père», a révélé l’acteur à « The outisiders ».

Cameron Diaz, Benji Madden et son pote de longue date, Robert Downey Jr. étaient présents.

Faisant écho aux propos de Lowe, des sources ont indiqué à People que les seuls invités présents au mariage étaient ceux qui étaient considérés comme de très bons amis du duo hollywoodien.

« Tout le mariage semblait très intime et romantique », a déclaré une source.

«Les amis qui ont assisté sont tous des gens qui les aiment.

Gwyneth était auparavant mariée à Christ Martin, leader du groupe Coldplay, de 2003 à 2016.