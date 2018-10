Laéticia Hallyday : quand le silence est d’or

Laéticia Hallyday aurait dû se contenter de communiquer sur le média social, Instagram ou les autres. Apparemment, elle n’aurait pas dû ouvrir sa gueule et s’exposer à des critiques qui ont déjà commencé à altérer les records que la vente de l’album a commencé à enregistré après seulement une journée.

Passant au journal de 20 heures sur la TF1, Laéticia a été vue comme une robotisée dont tous les mots et geste semblent avoir été répétés, corrigés, scénarisés, améliorés. Pour ne donner que ce qu’on sait. Les internautes ne l’ont pas ratée. Tous ont détecté, sans être des experts, les faussetés dans la gestuelle de Laéticia qui semble avoir déshérité la France du patrimoine de Johnny Hallyday.

Pourtant quand il s’est agi de faire la publication de l’album posthume « Mon pays c’est l’amour », c’est dans l’Hexagone que la veuve du Taulier est venue. Avec ses filles, elles ont été accueillies et soutenues par les fans et autres inconditionnels qui ont même aimé le message qu’elle a diffusé au moment de la publication de l’album.

Ces réponses qui ont heurté la France

Et les réponses servies à Anne Claire Couldray en dit long sur les ambitions, les actions et les attitudes de Laéticia à l’endroit de la descendance de Johnny Hallyday. Surtout ses enfants Laura et David. Si tout le monde avait pensé que les parties étaient en train de trouver une issue heureuse à ce conflit sur l’héritage, les réponses de Laéticia semblent vouloir dire le contraire.

Sur les derniers instants du Taulier que ses fils ainés ne pouvaient même pas voir ou être à son chevet, Laéticia a révélé que c’est leur père (ndlr Johnny) qui avait décidé qu’il ne voulait voir personne. « C’était sa raison, c’était sa volonté. Mais ils n’étaient pas empêchés de voir leur père » a défendu Laéticia.

Revenant sur la bataille judiciaire entre elle et les fils ainés du Taulier, Laéticia voudrait que cela fut une affaire de famille, à discuter entre parents « dans la dignité et la pudeur ». Pour gagner la sympathie des téléspectateurs, Laéticia évoque une violence sur les enfants. Si elle dénonce le fait qu’elle n’a pas été invitée autour de la table de dialogue, elle n’a pas également reconnu avoir des démarches pour cela. Comme si ce sont les ainés qui devaient faire les premiers pas pour qu’il y ait de « l’empathie, de la compassion et de la tolérance ».

Interrogé sur le choix de vie aux Etats Unis, Laéticia apporte une réponse avec des éléments qui ont été dits ça et là dans les échanges qui ont été attribués à des personnes proches de son entourage. Lorsque la veuve du taulier indique qu’elle n’est pas responsable, que Johnny a rédigé son testament sans être manipulé, que David et Laura ont été bien préparés à affronter la vie contrairement aux petites filles Joy et Jade, c’est de la redite. Des propos qu’elle n’a jamais assumés par le passé. « C’est un choix d’amour, un choix de protéger ses petites filles » a argumenté Laéticia.

Répondant à une question sur ce qu’est devenue la vie sans le Taulier, Laéticia a renseigné que « le monde continue de tourner » alors que le sien a connu un arrêt. «J’essaie de trouver la force de me reconstruire pour les filles, de trouver la lumière» a informé Laéticia.

Pour toutes ces réponses, Laéticia a été la cible de critiques acerbes de la part des internautes qui ont décrypté le message envoyés par la veuve, sans être convaincus ni par ses réponses, ni par sa gestuelle.