Meghan Markle enceinte se retire de l’événement Invictus Games à Sydney

Harry révèle que la grossesse fait des ravages chez Meghan alors qu’ils débarquaient au port de Sydney le premier jour des Jeux Invictus – après que la duchesse ait manqué l’événement du matin car elle se reposait.

Rafraîchie et revitalisée, la duchesse de Sussex a rejoint son époux, le prince Harry, pour un après-midi de visites royales après une journée de repos.

Meghan, 37 ans, enceinte, a choisi de ne pas se présenter à une course cycliste des Jeux Invictus à Sydney ce matin. Harry, 34 ans, a déclaré à ses concurrents qu’elle se « reposait à la maison à cause de sa grossesse ».

Le duc de Sussex, qui a créé les Jeux Invictus, a piloté en solo alors qu’il regardait la course sur la route à travers les jardins botaniques royaux et a remis des médailles aux coureurs gagnants.

Mais quelques heures plus tard, la duchesse a semblé débordée d’énergie alors qu’elle arrivait en voiture rejoindre son mari pour un déjeuner offert par le Premier ministre australien dans un restaurant branché de la ville.

Le couple, qui attend son premier enfant au printemps 2019, s’est ensuite rangé dans une veste de marque Invictus Games alors qu’il se dirigeait vers le port de Sydney pour participer à un événement de voile.

Le couple et leur entourage se sont dirigés vers un yacht – un modèle Hanse 400 de 18 mètres – où ils ont rencontré un couple américain qui encourageait leur fils.

Malgré l’eau légèrement agitée, le couple s’est levé pour assister à la course – riant et souriant alors qu’il s’accrochait à des balustrades.

Carrie et Bill Novack, de l’Illinois, n’avaient «aucune idée» que le duc et la duchesse allaient les rejoindre sur leur bateau. Leur fils, Ryan, âgé de 26 ans, était sous-lieutenant dans l’armée de l’air américaine avant de subir une blessure à la colonne vertébrale en 2016.

Mme Novack a déclaré: «Ils étaient vraiment adorables. Harry a demandé ce que Invictus signifiait pour notre famille, à propos du voyage de notre fils – et il a également demandé quelle était sa santé mentale. C’était si facile de leur parler. Harry a dit que c’était bien qu’il ait été intégré le programme dès le début – les gens peuvent atteindre un plateau ou une spirale à la baisse. Nous regardions la course et l’Australie était en train de gagner, a-t-il déclaré: « Désolé pour ça ».

« Meghan demandait d’où nous venions, elle était allée à l’université près de nous à Chicago et a dit qu’elle aimait Chicago. »

M. Novack a expliqué au couple que son fils devait porter un TLSO – « comme une grosse carapace de tortue » – dans le cadre de son traitement et qu’il avait écrit le poème Invictus au dos de celle-ci.

« Nous avons montré des images à Harry, nous ne savions pas qu’il en ferait partie à l’époque », a-t-il ajouté.

Le bateau appartenait à Cam Wayland et à son partenaire Aisleen Patterson.

M. Wayland fait partie d’une organisation appelée RANSA (association royale australienne de la voile) et a offert son bateau à la famille et aux amis Invictus.

Il n’a été informé que lundi de la présence de deux invités VIP et de ne le dire à personne.

« Mais les gens ont commencé à remarquer que des équipes sont venues et ont balayé le bateau. Ils ont même envoyé des plongeurs en dessous », a-t-il déclaré.

À bord, il a déclaré que le couple « ne nous parlait pas vraiment » et était concentré sur la famille Novack. Cependant, Harry fut impressionné par le navire, il a dit: « le bateau est magnifique ».

Le duc et la duchesse ont alors débarqué du yacht et ont retrouvé la côte.

L’épreuve par équipe s’est déroulée sur des bateaux à quille elliott avec un équipage mixte de quatre personnes dans la catégorie «open». Un instructeur accrédité World Sailing a été affecté à chaque bateau pour agir en tant que cinquième membre de l’équipage et fournir des conseils en matière de sécurité, le cas échéant. C’est la première année que la voile est intégrée aux Jeux Invictus.

L’Australie est arrivée première, le Danemark deuxième, le Canada quatrième et les États-Unis cinquième.