Patrick Sébastien à cœur ouvert sur C 8 raconte comment il s’est fait virer de France 2: « C’était violent »

« Je me suis fait virer »: l’animateur du « Plus grand cabaret du monde » sur France 2 Patrick Sébastien a confirmé samedi soir qu’il ne serait pas reconduit à la rentrée 2019 par France Télévisions.

« On m’a fait plein de choses qui ont dû me pousser à partir (…). Au bout du compte ils y sont arrivés », a déclaré Patrick Sébastien, l’animateur-producteur de 64 ans dans l’émission de Thierry Ardisson, « Les Terriens du samedi », sur C8.

Patrick Sébastiena dénoncé un manque de « respect » de la part de la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte. « En 4 ans, je l’ai vue 10 minutes et quand je l’ai vue, elle ne savait pas que j’avais fait +Le Grand Bluff+ », émission de 1992 qui détient le record de la plus forte audience jamais relevée en France pour un divertissement avec près de 17,5 millions de téléspectateurs et 74 % de part de marché, a-t-il poursuivi. « C’est comme le patron de la Fédération de tennis qui ne sait pas que Noah a gagné Roland-Garros ».

Contactées par l’AFP, les porte-parole de France Télévisions et de France 2 se sont refusées à tout commentaire.

Selon Patrick Sébastien, il n’a pas été reçu par la direction. « Je n’ai vu personne. On a convoqué ma femme qui est la directrice de ma boîte pour lui dire « Vous lui direz que c’est fini ». C’était violent. »

Les jours de Patrick Sébastien auteur et interprète de chansons festives comme « Le petit bonhomme en mousse », « Les sardines », « Une P’tite pipe hourra! », friand de grivoiseries, paraissaient comptés sur le service public depuis l’arrivée à la tête de France Télévisions de Delphine Ernotte. Celle-ci, qui avait déclaré en 2015 « on a une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans et ça, il va falloir que ça change », a engagé un mouvement de renouvellement. A la fin de son contrat, en juin, Patrick Sébastien va ainsi s’ajouter à la liste des figures « historiques » ayant quitté France Télévisions ces dernières années, de Julien Lepers à Gérard Holtz en passant par Daniel Bilalian, David Pujadas, Georges Pernoud ou William Leymergie.