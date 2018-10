Pippa Middleton et James Matthews aperçus avec leur fils pour la première fois.

Première sortie de bébé! Pippa et James Matthews, en fiers parents ont été aperçus pour la première fois avec leur fils nouveau-né alors qu’ils partaient se promener près de leur domicile à Londres.

Les fiers parents Pippa Middleton et James Matthews ont été vus pour la première fois avec leur fils nouveau-né.

Le nouveau père James, 43 ans, poussait leur petit garçon de six jours dans un landau pour une promenade près de leur domicile dans l’ouest de Londres dimanche.

Sur la photo, le couple a également amené ses deux chiens, un Labrador et un cocker nommé Rafa.

Pippa, 35 ans, a accouché d’un petit garçon d’environ 4 kilogrammes dans l’aile privée Lindo, à l’hôpital St Mary, à Paddington, mais son nom n’a pas encore été révélé.

Malgré quelques jours passés dans la parentalité, le couple, qui s’était marié en mai dernier, semblait parfaitement à l’aise.

Ils ont bavardé gaiement en marchant le long du trottoir, Pippa prenant à un moment donné le bras de son mari dans une douce manifestation d’affection.

La nouvelle mère avait l’air décontractée dans une robe de jour à volants de sa styliste préférée Kate Spade, qu’elle portait sous un long cardigan bleu marine.

Elle était à l’aise dans ses baskets Jimmy Choo qui sont devenues un incontournable dans sa garde-robe de grossesse – et a terminé le look avec une paire de lunettes de soleil rondes surdimensionnées et une paire de boucles d’oreille en forme d’étoile.

Pendant ce temps, son mari financier, James, portait une chemise à carreaux rouge et bleue très décontractée, un jean bleu foncé et des bottes du désert brunes.

Le bébé des Matthews est né à la maternité privée où la duchesse de Cambridge a donné naissance à ses trois enfants.

Il est né le même jour où le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble au printemps 2019.

James Middleton, âgé de 31 ans, frère cadet de Pippa, était le seul membre de la famille à avoir visité le nouveau né à l’hôpital.

On pense que Pippa et James ont quitté l’hôpital par une porte latérale mardi soir et sont rentrés tranquillement dans leur maison familiale récemment rénovée.

La fière grand-mère Carole Middleton, 63 ans, a été vue en visite dans le somptueux manoir vendredi, armée d’un panier somptueux et d’une boîte de la compagnie de cadeaux pour bébés My 1st Years.

On n’a pas encore vu Kate rendre visite à son nouveau neveu, mais elle a peut-être déjà rendu visite à Pippa et à son fils, soit à l’aile Lindo de l’hôpital St Mary, soit à son domicile.

Le palais de Kensington a refusé de dire si le duc et la duchesse ont rencontré le bébé.

Pendant ce temps, M. Matthews, 43 ans, PDG d’Eden Rock Capital Management, s’est rendu jeudi à son bureau, dans le quartier huppé de Mayfair.

Son jeune frère et ancien acteur de « Made In Chelsea, » Spencer Matthews, 29 ans, a accueilli un petit garçon appelé Theodore avec son épouse, le modèle Vogue Williams, 33 ans, le mois dernier.