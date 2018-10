Sylvie Vartan tacle de Laeticia Hallyday lors de son show de Marseille

Sylvie Vartan était sur la scène du Silo de Marseille pour le premier concert de sa tournée. Alors qu’elle rendait hommage à Johnny Hallyday, la chanteuse a répondu ne s’est pas empêché de répondre au tacle de Laeticia.

Pour rappel, Laeticia Hallyday était invitée au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL a évoqué la guerre des clans qui l’oppose à David et Laura, la jeune veuve a lancé un tacle subtil aux mères de ses beaux-enfants, Sylvie Vartan et Nathalie Baye : « J’ai apporté à mon homme ce que personne n’avait su lu donner avant. Je lui ai permis de panser certaines blessures qu’il n’arrivait pas à panser avant, a-t-elle confié. On a appris tous les deux. Quand on s’est rencontrés, on était deux âmes cabossées par la vie et il n’y avait pas de hasard dans cette rencontre. » Des déclarations qui ne sont pas restées bien longtemps sans réponse.

Réponse de Sylvie Vartan depuis Marseille : « Nos duos étaient souvent le reflet de notre vie tumultueuse. La vie nous a séparés mais nous avions beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre. L’amour que nous avons eu ne s’éteindra jamais ».

Ensuite, détail important, aucune des images sélectionnées par l’artiste ne montrait Laeticia, Jade et Joy. Pourtant, Nathalie Baye et Laura Smet figuraient bien sur les clichés souvenirs qui défilaient derrière elle.

De quoi remettre de l’huile sur le feu dans sa relation déjà très compliquée avec la dernière épouse de son premier amour ?

Assurément !