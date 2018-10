Tina Turner rompt le silence sur le suicide de son fils

Tina Turner a enfin parlé du suicide de Craig Turner, son fils.

La huitième fois récompensée par un Grammy Award, elle a confié vendredi à BBC News qu’elle n’arrivait pas à comprendre ce qui avait contraint son fils à se suicider, car il se passionnait tellement et avait même trouvé l’amour.

«Je ne sais toujours pas ce qui l’a poussé au bord, car à ce stade-là, il m’avait dit qu’il n’avait jamais rencontré une femme qui lui ressemblait de la sorte», a-t-elle déclaré. «Il l’emmenait à ma rencontre [pour ] son ​​anniversaire en août. Il avait décoré son appartement que je lui avais acheté des années auparavant. Il avait obtenu un nouvel emploi dans une importante société immobilière en Californie [dont] il était très heureux. »

Au moment du décès, le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a annoncé à Fox News que Craig Turner était décédé des suites d’une blessure par balle qu’il s’était infligée à son domicile à Studio City, en Californie. Il avait 59 ans.

Tina, 78 ans, a déclaré lors de l’entretien que son fils se tenait généralement pour lui-même et soupçonnait qu’il souffrait de solitude avant sa mort.

«Je pense que c’était quelque chose d’être seul. Mais quand je pense cela, pourquoi n’a-t-il pas appelé la nouvelle petite amie qui lui a donné l’ascenseur? »Se lamenta-t-elle. «C’était une personne introvertie. Il était très timide, donc je ne le savais pas non plus, sauf que maintenant, quand j’écoute nos dernières conversations, je remarque un changement. Les dernières conversations, les conversations étaient différentes et je ne le savais qu’après le suicide. »

Malgré la mort navrante et inattendue de son fils, Turner a déclaré qu’elle avait l’intention de «rester un moment» et qu’elle ne s’inquiétait pas pour autant de sa propre mortalité.

« La mort n’est pas un problème pour moi », dit-elle avant d’ajouter; « Ça ne me dérange pas vraiment de partir. »