Victoria Beckham a pleuré pendant deux jours pour cette raison que nous vous dévoilons

Victoria Beckham « a pleuré pendant deux jours » après que son mari, David « l’ait humiliée publiquement », affirmant que leur mariage était toujours un travail difficile

Victoria Beckham aurait pleuré pendant deux jours consécutifs après que son mari, David, ait qualifié leur mariage de « dur labeur », selon des informations rapportées.

La créatrice de mode a dit être « embarrassée » et « absolument dévastée » que le père de ses enfants soit si « insensible ».

Un ami a affirmé que la star était « en morceaux » au cours de l’entretien, deux jours après lequel Victoria s’est rendue à une retraite allemande spécialisée dans l’équilibre émotionnel, ce que le représentant des Beckham a démenti.

Une source a déclaré : « Quand Victoria a reçu les échos de l’interview de David, elle a été complètement dévastée. »

« Elle n’a aucune idée du pourquoi il a dit des choses aussi insensibles et qui l’embarrasserait publiquement comme ça. »

Comme vous pouvez l’imaginer, c’était comme si une bombe nucléaire avait explosé dans la maison des Beckham quand elle l’a appris.

Elle était en morceaux et a passé les deux jours suivants à pleurer. Dire que ça n’a pas été la meilleure des semaines est un euphémisme.

Le scoop vient après que la mère de quatre enfants eut révélé qu’elle s’était installée dans une retraite allemande deux jours seulement après l’interview controversée de David.

La dame de 44 ans a partagé sur Instagram une photo d’elle-même qui ressemblait plus à Sporty Spice qu’à Posh Spice dans son équipement d’entraînement.

Elle portait un haut noir, des leggings assortis et des baskets blanches alors qu’elle avait une casquette de baseball Reebok, et elle était perchée au sommet d’une montagne.

La mère de quatre enfants a écrit: « Expérience incroyable au @villastephaniebadenbaden spa à Baden-Baden x #Wellness. »

Elle a également partagé une photo de la vue sur son historique Instagram, écrivant comme légende: « Belle journée à Baden-Baden. »

La Villa Stéphanie est un spa haut de gamme, une maison du bien-être située sur place couvre les domaines médical, émotionnel, de désintoxication, de remise en forme et de beauté.

Il est écrit : «La Destination Spa, installé dans l’historique Villa Stéphanie, adjacente au Brenners Park-Hotel & Spa, propose une approche intégrée de la santé et du bien-être, axée sur quatre domaines distincts associant beauté, désintoxication et nutrition, équilibre émotionnel et soins médicaux.

«Que ce soit pour un bilan médical annuel, une convalescence, un programme spécifique de gestion du stress, de désintoxication, de nutrition ou de remise en forme, l’équipe de la Villa Stéphanie, alliée à son design élégant, constitue le nec plus ultra en matière de santé, de santé et d’amélioration de la santé, la vie. »

On ne sait pas encore quel forfait Victoria a choisi elle-même; l’hôtel dispose même d’un dentiste sur place ainsi que de sa propre équipe médicale.

Il n’est pas surprenant que Victoria veuille se reposer et se détendre.

Son mari David a déclaré dans une interview à paraître dans l’émission télévisée australienne The Sunday Project , que la situation devenait « un peu plus compliquée » lorsque deux personnes étaient mariées depuis longtemps.

Il a dit: « Je pense que le mariage est toujours un travail difficile, vos enfants veulent votre temps et ils le méritent. Et il y a des situations difficiles comme être loin l’un de l’autre. Vous faites tout pour que ça fonctionne. »

Discutant de l’intérêt du public pour son mariage, David a admis qu’il avait appris à se concentrer sur le positif.

Il a partagé: «J’ai appris à ignorer les aspects négatifs. Je pense que si vous vous connaissez, vous savez que vous avez de bons amis, une grande famille derrière vous.

« Ce que nous devons faire, c’est protéger nos enfants. »

Cela se passait des semaines après que l’absence de David lors de la couverture du magazine Vogue mettant en scène sa famille avait déclenché des rumeurs de problèmes.

En juin, des rumeurs non fondées ont circulé sur les médias sociaux selon lesquelles David et Victoria se préparaient à divorcer.

Mais le couple n’a pas tardé à rejeter les informations, un porte-parole qualifiant la spéculation de « foutaise ».

Après s’être mariés en Irlande en 1999, David et Victoria ont passé des années à défendre leur relation et à nier les accusations selon lesquelles ils étaient sur le point de divorcer.

Le couple, qui a commencé à se fréquenter en début 1997, a quatre enfants: Brooklyn, 19 ans, Romeo, 16 ans, Cruz, 13 ans et Harper, âgé de 7 ans.