ALERTE ROUGE ! C’est à ça que ressemblera le bébé royal de Meghan Markle et du Prince Harry.

Un généticien prédit que tôt ou tard le bébé de Meghan Markle et Prince Harry aura les » cheveux roux de feu » et les » yeux foncés « .Le futur bébé Royal a l’air absolument magnifique.



Le célèbre généticien russe Evgeniy Lilin, s’adressant à Fabiosa, a raconté comment il croyait que le futur bébé Royal, prévu au printemps 2019, hériterait de la couleur de peau de Meghan mais des fameux cheveux roux d’Harry.



« Le gène de la peau foncée domine le gène de la peau blanche. C’est-à-dire qu’il a plus de chances d’être transmis. D’autre part, le prince Harry a les cheveux roux de feu, qui est aussi un gène rare et puissant, qui devrait également être transmis.Le bébé aura probablement les cheveux roux, la peau foncée et les yeux foncés. Elle peut avoir l’apparence d’un type africain. »



Si Meghan Markle a un gène de l’œil brun au lieu de deux – personne ne le sait – il y a 50 % de chances que le futur bébé ait les yeux clairs. Mais si elle a les deux gènes, leur futur enfant aura certainement les yeux bruns.