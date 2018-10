Ariana Grande a changé d’avis sur sa séparation de Pete Davidson aujourd’hui avec une énorme virée shopping.

Ariana Grande se remet de son chagrin d’amour en faisant du shopping chez Chanel après sa séparation avec Pete Davidson. La jeune femme de 25 ans s’est offert tout un tas de plaisirs pour tenter de se changer les idées par rapport au comédien, 24 ans.



ARIANA Grande a essayé d’oublier sa séparation de Pete Davidson aujourd’hui en dépensant beaucoup chez Chanel. La vedette, 25 ans, a été vue errant dans les rues de New York avec deux énormes sacs à provisions – après s’être livrée à une thérapie de vente au détail après avoir annulé ses fiançailles.

La chanteuse s’est avérée avoir éclaboussé l’argent au magasin SoHo de la créatrice, alors qu’elle émergeait avec ses deux sacs saillants et un sourire sur le visage.

Alors qu’elle s’est procuré beaucoup de luxe au magasin, la chanteuse a gardé les choses décontractées et confortables pour la sortie, après sa douloureuse rupture avec Pete. Elle est sortie en survêtement gris et manteau matelassé, mais a conservé son sens habituel du glamour avec des boucles d’oreilles en perles et un sac à main à bandoulière, également Chanel.



La tête d’affiche semblait heureuse d’avoir une journée de congé avec des amis après sa semaine difficile, ce qui l’a vu annuler ses fiançailles avec Pete Davidson. Sa famille sera ravie de la voir sortir avec des amis, après s’être inquiétée qu’elle travaillait trop fort pour se changer les idées.



Selon TMZ, le duo s’est séparé après une série de rangs et un mois difficile pour faire face à la perte de son ex-rappeur, Mac Miller : « Ariana a largué Pete. Ils ramaient depuis deux semaines sur le manque de soutien de Pete après la mort de Mac. La chanteuse a été dévastée et Pete n’a pas pu le supporter. Elle a réalisé qu’elle avait besoin d’un adulte qui peut la soutenir et ce n’est pas lui. »

La nouvelle de la séparation est arrivée après qu’Ariana Grande a dit aux fans qu’elle luttait et désespérait d’avoir « un jour sans problème » après la mort de son ex.