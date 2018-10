Britney Spears ravit ses fans en créant une série de lingerie très sexy au Texas

Britney Spears est bien connue pour ses tenues de scène racées, mais Britney Spears a fait monter la température d’un autre cran quand elle s’est produite au Texas dimanche.

Britney Spears, 36 ans, a créé une série d’ensembles qui ont séduit les foules au Circuit of America pour le GP de Formule 1 à Austin.

Comme dans sa vidéo de Gimme More, Britney Spears portait un collant en résille, un string et une paire de bottes à talons.

Un autre look: un ensemble de sous-vêtements rouges et « bejeweled » que Britney Spears portait avec des filets de pêche et des bottes en bas.

Britney Spears a montré une certaine agilité sérieuse quand elle se penchait pour toucher ses orteils.

Même sa batterie était enveloppée d’imprimés léopard pour correspondre à une partie de son soutien-gorge.

Britney Spears portait un troisième ensemble, un bustier rouge à dos nu orné de losanges en cascade.

Et une quatrième tenue consistait en un soutien-gorge argent scintillant porté sous un boa en plumes rouge et associé à une ceinture de dentelle et un autre string noir.

Il y avait plusieurs autres looks alors que Britney Spears maintenait sa performance variée et intéressante.

Le nouveau spectacle de Britney Spears à Las Vegas aura « une ambiance urbaine, de rue, hip-hop ».

Selon TMZ , le spectacle de Britney Spears aura une « ambiance urbaine, de rue et hip-hop qui se reflétera dans la musique, la garde-robe, la chorégraphie, les danseurs et la scénographie ».

La chanteuse interprétera toujours toutes ses chansons à succès, mais «il y aura des mélanges entre les chansons et une dose importante de hip-hop».