Claire Chazal se fait surprendre en train de bronzer les seins à l’air

Quelques mois après son éviction du journal télévisé de TF1, Claire Chazal s’est octroyée du bon temps à l’autre bout du monde. Ainsi Des photos de ses vacances familiales au Brésil ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Au début du mois de septembre la nouvelle faisait grand bruit alors qu’il ne s’agissait que de rumeurs, l’éviction de Claire Chazal du JT de TF1 avait bel et bien confirmée par la chaîne. La direction de TF1 avait annoncé que la charmante dame quitterait la présentation du JT les weekend dans les semaines à venir.

Peu après, la journaliste faisait alors ses adieux à l’antenne. « il me reste à vous remercier infiniment d’avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux télévisés du weekend. J’ai été très heureuse et fière de les présenter, nous avons tissé un lien très fort, je crois et extrêmement précieux pour moi.

Visiblement émue de présenter son tout dernier JT pour TF1, celle qui faisait de touchantes confidences sur sa vie amoureuse avait confié aux téléspectateurs son immense tristesse de devoir ne plus assumer la mission qu’on lui avait confiée.

En attendant de faire son retour en grande pompe sur le petit écran, Claire Chazal semble prendre du bon temps loin de toute cette agitation médiatique. Comme vous le constatez, elle a passé de bonnes vacances en famille au Brésil.

Sur son yacht, Claire Chazal s’est apparue reposée les seins à l’air, des clichés publiés dans les pages du magazine Voici et qui ne vont pas manquer de créer le buzz.