Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo change de look et devient blonde

Georgina n’a jamais changé de couleurs de cheveux depuis qu’elle est avec Cristiano Ronaldo. Cependant la belle jeune dame crée une polémique en choisissant d’être blonde, une décision qui ne durera pas d’ailleurs.

Bien vrai qu’elle s’affiche audacieuse virtuellement, Georgina n’a changé de couleurs de cheveux et est toujours connue pour ses longs cheveux noirs.

Le 20 Octobre 2018, l’équipe de la Juventus recevait à domicile le Genao à l’Allianz Stadium de Turin. Comme elle a l’habitude de le faire, elle est partie soutenir son homme comme à l’accoutumé. Cependant elle poste sur Intagram une photo et y laisse comme commentaire: « Je suis devenue folle… Je suis devenue blonde« . Sur la photo la danseuse est habillée d’un pantalon en latex et un top noir sur des tallons aiguilles. on pouvait nettement remarquer son changement capillaire mais en réalité un changement bien virtuel.

En réalité Georgina n’est blonde. Elle a utilisé un logiciel qui changé non seulement la couleur de ses cheveux mais aussi la couleur de son top qui est en réalité de couleur blanche. Le lendemain elle a d’ailleurs posté la photo originale sur son compte Instagram et en a profité pour demander à ses fans comment ils trouvaient ce « nouveau look ». Mais ces derniers ne sont pas pour ce changement et optent pour sa couleur initiale.