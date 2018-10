Harry espère que Meghan est enceinte d’une fille

Le prince Harry a dit aux personnes qui l’accompagnaient dans sa tournée en Australie qu’il espérait que le bébé que porte Meghan est une fille. Le duc de Sussex a révélé sa préférence lorsqu’il répondait à un cri d’un spectateur des Jeux d’Invictus.

Harry est en tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Fidji et aux Tonga, avec sa femme Meghan, qui a révélé qu’elle était enceinte à la veille du voyage. Meghan s’est tenue à l’écart des matchs, le dimanche, apparemment pour se reposer, après que Harry le lui a demandé. Elle serait enceinte d’environ quatre mois et a eu un début de tournée mouvementé de 16 jours.

Lors d’un événement cycliste, un membre de la foule a adressé ce voeu à Harry : « Félicitations ! J’espère que c’est une fille. » Et le prince a répondu : « Moi aussi. » Un bel indice. Lundi dernier, le duc a effectué une série d’engagements en solo sur l’île Fraser lors de la dernière étape de la tournée royale. Le couple s’était envolé pour le décor pittoresque du Queensland, la plus grande île de sable du monde et un site du patrimoine mondial. Meghan s’est jointe à son mari pour un bain de foule à la fin de leur visite.

Dimanche, le palais a déclaré qu’après une première semaine de tournée bien remplie, le duc et la duchesse avaient décidé de revoir légèrement l’emploi du temps de Meghan avant la dernière semaine et demie de la tournée pour suivre les recommandations de Harry.