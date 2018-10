Image Choc ! Nabilla Benattia poste accidentellement le sexe de Thomas Vergara sur Snapchat

On ne cessera d’être choqué par Nabilla Benattia. Cette fois-ci elle fait l’erreur de photographier le sexe de Thomas Vergara pendant son bain et la poste sur Snapchat. Une photo qui a choqué plus d’un.

« Je t’aime d’amour pur, ma plus belle histoire, ma plus belle rencontre, l’homme que j’aime… Le reste tu le sais. Trop de sentiments, je t’aime simplement… » tels sont les mots doux qu’avait adressé Nabilla à son homme en Août dernier. Suite à ce témoignage, elle avait même annoncé son mariage avec Thomas c’est ainsi qu’elle déclare: « Mon chéri m’a fait sa demande en mariage. Je suis trop contente. Il m’a offert la bague, on a prévu une date, clamait la jeune femme, ce 26 août, avec des trémolos dans la voix. Je l’aime plus que tout et franchement ça me touche trop. C’est juste l’aboutissement de tellement d’épreuves qu’on a pu traverser tous les deux.

L’incident qu’on vous a annoncé tantôt est survenu pendant que Thomas prenait son bain, Nabilla n’a trouvé rien d’autre à faire que de le filmer entrain de prendre son bain. Imaginez là qu’il était nu comme un ver de terre, alors la jeune fille a un problème de cadrage et à photographier autre chose que le visage de Tommy qui était sa principale cible.

Malheureusement le sexe de Thomas a été posté sur Snapchat et beaucoup de followers de Nabilla ont découvert le sexe du futur mari de cette dernière.

Décidément Nabila ne cessera jamais de nous surprendre.