Koh-Lanta: Jesta et Benoît vont se me marier, ils annoncent la date

Jesta et Benoît vont se marier. Une sacrée bonne nouvelle qu’ils ont jugé nécessaire de partager sur les réseaux sociaux.

Le célèbre jeu d’aventures Koh-Lanta présenté par Denis Brogniart sur TF1 a été le lieu de rencontre de Jesta Hillmann et Benoît Assadi. Remporté finalement par le jeune homme, ils ont commencé leur idylle durant l’aventure et cela s’est poursuit pendant tout ce temps jusqu’à être déterminés aujourd’hui à s’unir devant Dieu et devant les hommes.

Durant un séjour à New York, plus précisément lors d’une soirée passée au Royalton Park Avenue, Jesta a répondu par un « Oui » à la demande de Benoît qui veut faire d’elle sa femme et la future mère de ses enfants. C’est ainsi qu’elle a partagé sur les réseaux sociaux: « I said YES in New York City, je vais épouser l’homme le plus incroyable au monde, je vous souhaite à tous de trouver votre âme sœur parce qu’il n’y a rien de plus fort au monde que l’amour » ainsi que sa bague de fiançailles. Benoît aussi de son côté a fait part de son bonheur sur le web : « chaque fois que je regarde sa main je ne réalise pas. A mais si en fait, elle a dit oui », peut-on lire. »

L’heureux événement est prévu en Juin 2019, mais les futurs mariés préfèrent quelque chose de sobre avec la présence de leurs proches.