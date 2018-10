La femme de Chris Hemsworth, Elsa Pataky, 42 ans, exhibe son derrière sur la plage.

Elle est connue pour son modèle, sa belle apparence et son physique sans âge.

Les gens n’ont donc pas été surpris de voir l’actrice espagnole Elsa Pataky, 42 ans, impeccable en maillot de bain à imprimé guépard sur une plage de Byron Bay dimanche.

Son mari, Chris Hemsworth en profité pour faire du surf pendant la journée ensoleillée.

Le maillot de bain d’Elsa mettait en valeur sa silhouette tonique et révélait un généreux aperçu de son derrière.

Malgré ses maillots de bain accrocheurs, la beauté blonde a tenté de rester discrète en portant des lunettes de soleil et une casquette de baseball.

À un moment donné, Chris et elle, se sont embrassés sur la plage et ont regardé l’océan ensemble.

L’acteur Thor a également montré son physique incroyablement musclé en tirant sa combinaison de plongée jusqu’à la taille.

Le beau gosse australien a surfé dans une tempête tandis qu’Elsa s’éclaboussait dans les bas-fonds de la mer.

Le couple et leurs enfants sont récemment allés en Europe pendant que Chris filmait un spin-off de Men In Black appelé MIB.

Maintenant que le tournage du film tant attendu est terminé, l’étoile Marvel et sa couvée sont rentrés chez eux à Byron Bay pour recharger leurs batteries.

En janvier, Elsa a parlé de ses secrets pour rester en forme au magazine « Good Housekeeping » : « L’exercice a toujours été mon espace de sécurité. C’est le moment pour moi de me détendre complètement, de me pousser et de découvrir ma force intérieure – et extérieure – « , écrit la mère de trois enfants pour cette publication.

« Quand je suis au gymnase, je n’ai peur de rien « , a-t-elle poursuivi. « Beaucoup de femmes ont peur d’utiliser des poids et haltères – ne le soyez pas ! »

« Notre corps est fort et il est important d’en profiter. Il est évident que j’adore l’entraînement musculaire (sérieusement, essayez-le !), mais j’intègre aussi le yoga dans ma routine ».

Elle a ajouté : « Le yoga, en particulier, est parfait pour tonifier vos fesses.