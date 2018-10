Laeticia Hallyday : Décryptage d’une communication, organisation et coulisses de l’interview

Anne Claire Coudray a donné le soir même une interview à nos confrères de LCI, elle a expliqué pourquoi l’interview de Laeticia Hallyday était enregistrée et comment elle a été organisée.

« On a tenu en commun accord avec Laeticia d’enregistrer cette interview, je crois que le direct faisait très peur et moi je n’avais pas envie pour des raisons d’émotions qui la submergeaient de la mettre en difficulté sur ce terrain-là. J’avais envie qu’on ait le temps d’aborder toutes ces questions qui nous tenaient à cœur et qui tenaient à cœur les téléspectateurs. Comme on était dans l’actualité qui était liée à l’album, il fallait parler de l’album, il faillait aussi parler de ce qui avait troublé les Français. Cette affaire a troublé les français, les fans. Et donc pour toutes ces raisons qu’on a décidé d’enregistrer. Et puis il y a eu des moments où on s’est arrêté, parce que voilà c’était compliqué pour Laeticia Hallyday d’entendre des paroles ».

« Comment l’interview a été bien préparée : « J’ai rencontré Laeticia et ce qui est étonnant, elle n’avait aucune demande, elle était très ouverte et surtout très demandeuse qu’on lui pose des questions au sujet des rumeurs dont elle a souffert. Elle a ses vérités, Laura Smet et David Hallyday ont la leur, les deux sont totalement légitimes, la justice décidera si oui ou non au droit français ou le droit américain. Je crois que Laeticia a une sincérité remarquable, elle très forte de ce qu’elle dit. Elle est dans une situation où elle a perdu son mari après 23 ans de vie commune. Elle le dit d’ailleurs :’j’ai pas un destin commun, je n’ai pas épousé un homme normal’. Je pense qu’elle est tellement habitée par cette histoire par cet amour, que c’est compliqué de tout mettre sur la table. Elle dit quand même beaucoup de choses. Autant Johnny a toujours ouvert sa porte, c’est pour ça qu’i est devenue une star incroyable parce qu’il a réussi ce défi d’exister pour les gens »

Communication réussie ?

L’interview de Laeticia Hallyday a suscité débat ce matin sur le plateau de Morandini Live sur CNEWS. Et les invités de jean marc n’ont pas manqué de donner leur opinion.

Pascal Louvrier bio graphiste : « Je trouve que la communication de Laeticia est excellente parce qu’il y avait énormément d’émotions et ce n’était pas facile pour elle de maîtriser cette grande émotion. Je trouve que même sur RTL, elle a été encore meilleure. Je pense que les questions étaient encore plus profondes, ça lui a permis de rappeler un certain nombre d’éléments pour elle. C’était en quelque sorte une thérapie, parce qu’elle avait entendu beaucoup de chose qui étaient dites. Et puis elle avait décidé à tort ou à raison de se taire et là elle a remis les pendules à l’heure. Laeticia a parlé de qui s’était réellement passé depuis 2016 quand elle a appris que Johnny avait un cancer du poumon de type 4. »

Florian Silnicki, fondateur de French Com : « Je trouve que sa communication sur RTL est bien plus meilleure que celle sur TF1. C’est beaucoup plus confortable surtout quand vous êtes Laeticia Hallyday, ça permet de mesurer le tempo et ça permet aussi de voir en cas de recours de questions de marquer un temps d’arrêt. Cela permet une maîtrise de l’image et du message.»