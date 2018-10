Le prince Charles pourrait-il devenir le plus vieux prince de Galles à devenir roi?

Le Prince Charles est le prochain héritier à s’aligner sur le trône britannique – mais Charles pourrait-il devenir le plus ancien prince de Galles à devenir roi?

En 2017, le prince Charles est devenu le prince de Galles le plus ancien de l’histoire.

L’année dernière, le prince Charles a pris le record d’Edward VII, détenteur du titre de prince de Galles pendant 59 ans avant de devenir roi.

Le prince Charles n’a été nommé prince de Galles qu’en 1958, alors qu’il avait neuf ans, et détient cette année le titre depuis 60 ans.

Il est également duc de Cornouailles et duc de Rothesay depuis 1952.

Le professeur Peter Stead pense que Charles a été confronté à la fois à la frustration et aux exploits au cours des décennies passées en tant que prince de Galles et prochain acteur du trône britannique.

Le professeur Stead a déclaré: «Lors de visites royales, nous échappons à la familiarité du débat politique et prenons conscience des entrepreneurs, agriculteurs, designers, scientifiques, universitaires, artistes, athlètes et musiciens qui constituent l’essence du nouveau pays de Galles.

« La longueur remarquable de l’association formelle du prince Charles avec sa principauté est un aspect fascinant des décennies passées à la fois de frustration et de réussite. »

Le prince de Galles sera la personne la plus âgée à être couronnée dans l’histoire britannique lorsqu’il succédera finalement à la reine Elizabeth II.

Le détenteur du record précédent était William IV. Il avait 64 ans, 10 mois et cinq jours quand il devint roi en 1830.

Et le prince Charles détient également un autre record royal.

Apparemment, Charles est l’héritier le plus ancien, il a été le premier au trône depuis l’âge de trois ans, donc depuis 66 ans.

Les années d’avant-garde du prince de Galles ont conduit à la spéculation dans le passé qu’il pourrait abdiquer en faveur de son fils, le prince William, permettant ainsi à la monarchie de sauter une génération.

Un sondage mené par Statista Charts pour The Week indique que le public n’apprécie guère l’idée que le prince Charles soit roi ou que sa femme, la duchesse de Cornouailles, soit reine.

Gill Knappett, expert royal, a déclaré que le duc de Cambridge ne souhaitait pas prendre les rênes tôt, malgré l’enquête choquante révélant que près de la moitié des Britanniques souhaitent que le prince William devienne le prochain monarque après la reine Elizabeth II plutôt que son père, Charles.

Le prince de Galles serait « désespéré » de devenir le roi du Royaume-Uni et a passé toute sa vie à se préparer pour le rôle.

Et si le prince Charles devenait le prochain roi britannique, il sera le plus vieux prince de Galles à devenir roi à travers l’histoire.