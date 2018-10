Le prince Harry a l’air nostalgique alors qu’il s’acquitte de ses devoirs royaux SANS Meghan Markle

Meghan Markle s’est retiré de ses obligations royales le week-end à cause de sa grossesse et des photos de la journée montrent le prince Harry regarder fixement dans le lointain alors qu’il mène une journée d’événements solitaire sans son épouse à ses côtés.

Harry a rencontré des « Butchulla », originaires de l’île Fraser, dédiant les forêts de K’Gari à la Canopée du Commonwealth de la reine – mais Meghan était introuvable .

Le duc de Sussex semblait mélancolique alors qu’il accueillait les invités et les fans royaux, Meghan qui se reposait semblait lui manquer.

La duchesse a manqué les engagements de la journée, laissant Harry assister seul à trois événements.

Harry aurait conseillé à Meghan, qui avait annoncé sa grossesse la semaine dernière, de « se calmer » alors que le couple royal remplissait son programme chargé de 76 événements tout au long de leur tournée royale de 16 jours.

Une assistante royale a déclaré: « Elle n’est pas malade, elle a passé quelques jours fatigants et nous étions préoccupés par les routes de l’île qui sont incroyablement cahoteuses et inconfortables pour quiconque, encore moins pour une femme enceinte.

» Mais la duchesse était très désireuse de rejoindre le duc lors du dernier combat de la journée pour saluer le peuple de l’île. »

Malgré l’absence de Meghan, le prince poursuivit ses engagements royaux tout au long de la journée, ravissant les foules avec son humour charismatique.

Le prince raconta en plaisantant au public il était « très habile » à dévoiler les plaques, puisqu’il a dédié les Forêts de K’Gari à la Canopée du Commonwealth de la Reine.

« C’est en fait la deuxième fois que cette plaque est dévoilée, ce qui est très inhabituel « , a- t-il déclaré. La première fois, c’était mon père, le prince de Galles à Bundaberg, plus tôt cette année, lors de sa visite.

« J’ai maintenant le privilège de le dévoiler in situ.

» Je sais que mon père est venu à K’Gari en 1994 pour un jour de congé lors d’une tournée royale, afin qu’il comprenne l’importance de cet endroit.

« Heureusement, nous sommes tous les deux très compétents pour dévoiler des plaques… Cela fonctionne dans la famille. »

Harry a été accueilli par une cérémonie de bienvenue au pays, qui, selon le peuple de Butchulla, aide à éloigner les mauvais esprits.

Aaron Henderson et Darren Blake fumaient la fumée d’un seau d’écorce en feu et de feuilles de gomme bleues vers lui, tandis que le chanteur Fred Bulanyu Leone appelait leurs ancêtres et leur demandait un rythme avec une paire de bar gan – « tueur boomerangs » – traditionnellement utilisés pour la chasse.

Le duc observa avec impatience le satinay vieux de 1 000 ans, alors qu’il traversait les forêts de K’Gari dans une clairière autour d’un arbre spirituel sacré.

Le garde forestier et marin de Butchulla, Conway Burns, a expliqué: « Lorsque nous mourons, nous procédons à une initiation.

» Notre esprit traverse notre corps, nos lacs sacrés et monte jusqu’au ciel. Il revient à notre peuple dans ces arbres.

« C’est formidable de se tenir ici, là où notre peuple s’est tenu il y a des centaines d’années. »

Harry dit: « C’est la meilleure façon de voir ces arbres, debout et non coupés.

Meghan a fait une apparition plus tard dans l’après-midi pour le plus grand plaisir du prince Harry, joignant les mains alors qu’ils se promenaient dans l’île Fraser.

La duchesse a accueilli des dizaines de fans royaux enthousiastes, qui ont présenté au couple royal des cadeaux et des cartes de bienvenue.

Meghan devrait rejoindre Harry demain et assister à des fiançailles royales.