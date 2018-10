Le princes Andrew, Edward et la princesse Anne vont quitter Buckingham Palace

Les bureaux du prince Andrew, du prince Edward et de la princesse Anne ne seront plus au palais de Buckingham à cause des travaux de rénovation urgents en cours pour parer à un risque « catastrophique » d’incendie dans le bâtiment emblématique de 315 ans.

Leurs bureaux seront déplacés au St James ‘Palace, à côté de Clarence House où vit le prince Charles, selon le Daily Star.

Le prince Andrew et Edward, les deuxième et troisième fils aînés de la reine, devraient également quitter leurs appartements dans l’aile Est du palais de Buckingham pendant les travaux de rénovation.

Cependant, ils resteront à l’intérieur du bâtiment et recevront de nouveaux logements temporaires.

Le projet consistera à déchirer et à remplacer 3 000 milles de câbles en caoutchouc vulcanisé à l’intérieur du palais, qui sont considérés comme un risque potentiel d’incendie.

Au total, les travaux de rénovation coûteront 369 millions de livres sterling et devraient durer 10 ans et se terminer en 2027.

Avant la prochaine étape des travaux, l’aile est sera vidée au plus tard ce mois-ci.

On estime que 3 000 meubles et objets d’art seront déplacés des six étages de l’aile.

Dans le cadre des travaux, la reine et le prince Philip devront quitter leurs appartements dans l’aile nord en 2025.

Le prince Philip est censé s’intéresser personnellement aux travaux de rénovation.

Un responsable du palais a déclaré: «Le duc d’Édimbourg a été très impliqué dans la restauration du château de Windsor en 1992.

« Il souhaite vivement que nous suivions une approche progressive dans le projet de restauration du palais de Buckingham et a déclaré: » vous apprenez de vos erreurs « .

Le château de Windsor a fait l’objet d’un projet radical de métamorphose d’une durée de cinq ans après un incendie qui a ravagé le complexe en novembre 1992.

La rénovation du palais de Buckingham sera financée par la subvention souveraine, à la charge du contribuable.

Pour couvrir le coût des travaux, la subvention sera augmentée pendant la période de rénovation.

Cela intervient alors que des doutes subsistent quant à l’avenir à long terme du palais de Buckingham.

Le prince Charles serait «très à l’aise» à Clarence House et espère y rester en tant que roi.

Le palais de Buckingham pourrait être ouvert au public pendant des périodes beaucoup plus longues, fonctionnant davantage comme un musée et apportant une augmentation des recettes touristiques.