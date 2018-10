Le Real a-t-il sous-estimé le départ de Cristiano Ronaldo ?

En crise après un début de saison très décevant, le Real Madrid a beaucoup de mal à digérer le départ de Cristiano Ronaldo cet été. Les dirigeants des Merengue ont décidé de ne pas remplacer le quintuple Ballon d’Or par une autre star de renom. Une grande erreur, selon l’ancien joueur et entraîneur Jorge Valdano.

On se rend bien compte du grand vide laissé par Cristiano Ronaldo au Real Madrid ces derniers temps. Les attaquants madrilènes ont battu le record d’inefficacité du club, et les coéquipiers de Sergio Ramos pointent à la septième place du classement.

De son côté, le Portugais s’éclate avec une Juventus Turin en très grande forme. Le contraste est saisissant. Les supporters madrilènes se demandent bien pourquoi le départ de la superstar n’a pas été pallié.

« Au Real, ils ont pris un peu à la rigolade le départ de Ronaldo », regrette Jorge Valdano, ancien joueur et entraîneur de la Maison Blanche, sur les ondes de Onda Cerro.

Sur la sellette, le technicien Julen Lopetegui n’est pas le seul responsable de cette situation, selon l’Argentin qui met le doigt sur le manque d’un vrai buteur: « Marquer, c’est le plus difficile en football. Le problème numéro 1 du Real c’est le but parce qu’il manque un spécialiste. Et ce ne sera pas résolu par l’arrivée d’un autre entraîneur ».

