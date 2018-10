Nicole Kidman en costume de lycra serré dans le rôle de la sirène guerrière Atlanna dans Aquaman

Reine de la haute mer! Nicole Kidman arbore sa silhouette élancée dans un body moulant lorsqu’elle incarne la guerrière sirène Atlanna dans un nouveau trailer pour Aquaman.

Nicole Kidman incarne Atlanna, l’ancienne reine de l’Atlantide, dans le prochain film à succès de DC Comics, Aquaman.

Et dans une longue bande-annonce du film, l’actrice âgée de 51 ans défile sa silhouette élancée dans un body moulant et scintillant.

Apparaissant comme la féroce guerrière sirène, le costume de Nicole met en valeur sa silhouette athlétique alors qu’elle saute dans l’eau depuis une jetée.

Nicole, qui est enceinte dans les scènes précédentes, joue la mère du héros sous-marin Aquaman, qui est interprété par Jason Momoa de Game of Thrones.

Dans la bande-annonce, la reine Atlanna dit au jeune Aquaman qu’il peut unir le monde des terres et des mers avant de l’embrasser sur la tête et de plonger dans l’océan pour retourner dans son monde.

Nicole réapparaîtra plus tard dans le clip en se battant avec un trident.

En mars dernier, Nicole a parlé à Entertainment Weekly de son acceptation du rôle.

« Il [le réalisateur James Wan] est un très bon ami à moi et il m’a proposé de jouer la reine Atlanna », a-t-elle déclaré.

«Dès qu’il a dit que je pouvais porter de la nacre et être une guerrière sirène, j’ai dit: » Ça y est, s’il y a une chose que je dois faire dans ma vie, je dois l’incarner. » » Parce qu’il faut qu’on s’amuse. »