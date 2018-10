(Photos) Britney Spears enchante ses fans avec une série d’ensembles de lingerie TRES sexy en concert au Texas.

Elle est bien connue pour ses tenues racées sur scène, mais Britney Spears a fait monter la température d’un cran lorsqu’elle s’est produite au Texas dimanche dernier.

A 36 ans, la chanteuse a modelé une série d’ensembles inspirés par la lingerie alors qu’elle séduisait les foules au Circuit d’Amérique pour le GP de Formule 1 à Austin. L’un d’eux était un body à paillettes rouges qu’elle portait avec des collants en résille, un string et une paire de bottes à talons, tout comme dans sa vidéo Gimme More. Un autre look comme un ensemble de sous-vêtements rouges bijoutés qu’elle portait avec des filets de pêche et des bottes en bas.

Britney Spears a fait preuve d’une grande agilité en se penchant vers le bas pour toucher ses orteils. Même sa batterie était enveloppée dans un imprimé léopard pour correspondre à une partie de son soutien-gorge. Britney a regardé chaque centimètre de la showgirl dans un troisième ensemble, un bustier rouge à licou dont les diamantés descendent en cascade depuis le décolleté.

Et une quatrième tenue se composait d’un soutien-gorge argent scintillant porté sous un boa à plumes rouges et associé à une ceinture en dentelle et un autre string noir. Il y avait plusieurs autres regards jetés dans le mix alors que Britney Spears gardait sa performance variée et intéressante.

Pendant ce temps, le nouveau spectacle en résidence de Britney à Las Vegas aura » une ambiance urbaine, de rue, hip-hop « . La tueuse à gages Toxic a récemment annoncé son nouveau spectacle Domination at the Park Theater at Park MGM, mais il devrait être très différent de sa résidence Piece of Me.

Selon TMZ, le spectacle de Britney aura une » ambiance urbaine, de rue, hip-hop qui se reflétera dans la musique, la garde-robe, la chorégraphie, les danseurs de soutien et le décor « .La chanteuse interprétera toujours toutes ses chansons à succès, mais » il y aura des mélanges entre les chansons et une dose importante de hip-hop « .

La scène est prête pour une » technologie de pointe » (une technologie qui pourrait comporter des risques élevés, mais qui pourrait être en avance sur son temps) et qui est mise au point par deux des directeurs créatifs de Jennifer Lopez.