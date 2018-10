Pourquoi Kim Kardashian est « reconnaissante » pour ce vol effrayant à Paris

La vie de Kim Kardashian a changé radicalement au cours des dernières années, et elle sera la première à l’admettre.

Le 2 octobre 2016, l’étoile Keeping Up with the Kardashians a été braquée sous la menace d’une arme à feu dans sa chambre d’hôtel à Paris. Deux hommes armés déguisés en policiers sont entrés de force dans son hôtel et ont volé pour près de 10 millions de dollars de bijoux. Maintenant, Kim dit qu’une grande partie d’elle est « reconnaissante » pour l’expérience d’une certaine façon.

Le magnat de la beauté s’est assis avec Alec Baldwin sur son nouveau talk-show The Alec Baldwin Show et a discuté de tout ce qui concerne le vol à main armée à Paris, le mariage et sa dynamique familiale. Il a été diffusé, rien de moins, à l’occasion du 38e anniversaire de la star.

« Ma vie a beaucoup changé ces deux dernières années, a-t-elle révélé.

Le lendemain du cambriolage, son porte-parole a révélé à E ! News : « Elle est gravement secouée mais physiquement indemne. »

Kim Kardashian a expliqué à Baldwin ses effets à long terme de l’invasion. « Pendant une bonne année, j’ai failli me perdre », dit-elle. « Je n’ai jamais été déprimée, mais je n’étais pas motivée à me lever et à travailler comme avant. Ça m’a secoué. »

En fin de compte, cependant, le cambriolage lui a appris une grande leçon sur elle-même. « Il y avait beaucoup de moi qui mesurait qui j’étais. Oh, je vaux tellement « , a-t-elle dit à Baldwin. « Il fallait que ça change en moi. »

Elle a poursuivi en expliquant qu’elle était » reconnaissante de l’expérience « . Même si c’était horrible et que je ne le souhaiterais à personne, cela m’a profondément changé et j’ai maintenant l’impression de pouvoir me retrouver à moi-même. J’avais l’impression de vivre dans une bulle, et ça m’a ouvert à tant de choses. »

A en croire E News que pendant que le cambriolage était en cours, « Elle pensait qu’ils allaient certainement la tuer. »