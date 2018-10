Tout ce qu’Ariana Grande et Pete Davidson ont dit sur leur séparation

C’est le moment où nous voulons entendre Ariana Grande et Pete Davidson. Plus d’une semaine après que le célèbre couple a annulé ses fiançailles après un tourbillon d’amour, les fans de la paire espèrent toujours obtenir des éclaircissements sur ce qui a mal tourné.

Et alors que des sources anonymes ont donné un aperçu de la nouvelle réalité des étoiles, les ex sont pour la plupart restés tranquilles, presque tranquilles. Au cours de la fin de semaine, la vedette du Saturday Night Live a coanimé l’émission comique Judd & Pete for America, au profit de Swing Left at Largo au Coronet à West Hollywood. Alerte spoiler : Il n’a pas pu s’empêcher d’aborder la scission en faisant les nouvelles autour de lui.

« Eh bien, comme vous pouvez le voir, je ne veux pas être ici. Il se passe beaucoup de choses « , a dit Pete à la foule. « Quelqu’un a des chambres ouvertes ? Vous cherchez un colocataire ? »

Pete Davidson a également parlé des tatouages assortis qu’il a reçus pendant sa romance avec Ariana Grande. Depuis la rupture, Ariana s’est occupée de certains travaux d’encre.

« Donc, évidemment, tu sais que [Ariana et moi] avons rompu ou quoi que ce soit, mais quand elle et moi nous sommes fiancés pour la première fois, nous nous sommes fait tatouer « , a-t-il partagé. « Et c’était comme dans un magazine comme « Pete Davidson était-il stupide ? Et 93 % d’entre eux ont dit oui. »

Il poursuivit : « Alors mon garçon, il m’a dit : « N’écoute pas cet homme. Yo mon frère. Il s’avère que vous étiez stupide. »

Alors que Pete tente de trouver l’humour dans une situation malheureuse, Ariana essaie de rester en contact avec les fans via les médias sociaux. Bien qu’elle n’ait pas directement abordé la question de la séparation, de nombreux adeptes ne peuvent s’empêcher de penser que certains de ses récents messages portent sur la scission.

« Il est temps de dire au revoir à Internet pour un petit bout de temps. C’est difficile de ne pas exagérer les nouvelles et les choses que je n’essaie pas de voir « , a-t-elle posté, puis supprimé sur Instagram Stories. « C’est très triste et nous essayons tous de continuer. Je t’aime et je te remercie d’être toujours là. »

Pour l’instant, Ariana Grande semble être en train d’assouplir sa vie amoureuse et de porter son attention sur les choses qui lui apportent de la joie, comme la musique. Elle s’est récemment produite dans le cadre d’une émission spéciale télévisée pour le 15e anniversaire de Wicked à Broadway. Et bien qu’il y ait eu une certaine crainte de se produire de nouveau après une rupture publique, Ariana est si contente d’avoir tenu le coup.

« Je n’arrive pas à croire que j’ai failli laisser mon anxiété gâcher ça pour moi aujourd’hui !!! Pas aujourd’hui Satan ! écrivait-elle sur Instagram. « Ni demain, ni le lendemain, ni le lendemain, pas plus, tu ne pourras plus sucer mon grand D-k vert. Bien chanter mon cœur et être un grand vaisseau ambulant d’amour. »