Une étudiante se suicide en prison » après avoir été forcée de défiler nue devant le personnel « .

Une étudiante emprisonnée était » terrorisée « par des détenus et a été » forcée de défiler nue « devant le personnel de la prison avant de se suicider dans sa cellule, selon ses parents dévastés.

Katie Allan, 21 ans, purgeait une peine à la prison de Polmont, à Falkirk, où elle était tourmentée sans relâche.

Des amis ont décrit la jeune dame comme un « mouton dans la tanière d’un loup ».

Selon ses parents dévastés, Katie a été tourmentée par d’autres femmes, contrainte de montrer son intimité.

Elle a également été forcée de défiler nue devant le personnel pénitentiaire lors d’un exercice de formation en prison, selon une source.

Une amie a dit au Sun : » Elle était définitivement victime d’intimidation. Cela et l’environnement carcéral ont directement contribué à sa mort. Elle n’aurait jamais dû être là. »

« Une femme l’obligeait à lui donner du tabac, à lui remettre ses timbres, à poster ses lettres à sa place. Elle a eu peur sans rien faire. »

Katie est devenue si angoissée qu’elle a commencé à perdre ses cheveux.

Sa maman Linda, 51 ans, et son papa Stewart, 54 ans, font campagne pour un changement dans le système de justice – bien qu’ils admettent qu’elle devait être punie – mais ont été horrifiés par ce qui lui est arrivé.

Linda a dit : » Katie avait été intimidée et réprimandée et se trouvait dans une détresse évidente. Elle avait perdu ses cheveux. Lors de ma dernière visite pour la voir avec son frère, nous savions que quelque chose n’allait pas. Elle avait l’air épuisée et n’avait pas dormi parce qu’elle était terrorisée et intimidée. Nous l’avons signalé à deux des gardiens de prison et nous savons maintenant que, juste avant sa mort, ils lui avaient dit qu’elle pourrait être transférée à la prison des adultes. Katie aurait été terrifiée. »

Katie s’est suicidée cinq mois après avoir purgé sa peine de 16 mois.

Au cours de son autopsie, on a trouvé des marques d’automutilation sur son corps. Ses parents se demandent pourquoi Katie n’a pas été empêchée de s’automutiler puisqu’elle était régulièrement nue lors de fouilles à nu.

Ses parents étaient également furieux qu’elle ait été emprisonnée si longtemps après avoir cité d’autres cas où des gens n’avaient pas été emprisonnés, pour des crimes similaires.

Dans le cas de Mlle Allan, le shérif David Pender a déclaré au tribunal qu’il était » impossible » de ne pas l’emprisonner.

Margaret Keenan, la mère de Michael, victime d’un accident de la route, a déclaré : » Katie a reçu une peine dont nous ne voulions pas et nous avons tous été dévastés lorsque nous avons su qu’elle était morte. Katie nous avait écrit à nouveau depuis la prison pour s’excuser une seconde fois et réitérer qu’elle ne savait pas qu’elle avait frappé Michael. »

« Tout ça a été une tragédie pour sa famille.