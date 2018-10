Unie à Justin, Hailey Baldwin très déterminée à se faire appeler Hailey Bieber

Hailey Baldwin semble bien décidée à passer le reste de ses jours avec Justin Bieber.

Unie à Justin Biber au Palais de Justice de New York le 13 Septembre, la jeune fille joue bien son rôle d’épouse aux côtés de son homme. Même si leur calme est parfois perturbé par l’ex de Bieber qui n’est nul autre que Selena Gomez, qui ‘ l’annonce du mariage s’est sentie tellement male qu’elle a été admise dans une clinique psychiatrique. Justin se sentant responsable était même parti la voir pour savoir dans quel état de santé se trouvait son ex avec qui elle a partagé 08 ans de sa vie. Malgré leur rupture à n’a plus finir, ils se réconciliaient toujours. Mais cette fois-ci leur idylle semble être fini pour toujours du moment où le chanteur de 24 ans s’est déjà engagé avec Hailey Baldwin.

La blonde de 21 ans qui partage désormais la vie de Justin Bieber est issue d’une famille très célèbre dans le monde du cinéma. Son père Stephen Baldwin est un acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain. Il est surtout connu pour avoir incarné le truand McManus dans Usual Suspects. Son oncle aussi fait parti de ce milieu, il s’agit d’Alex Baldwin il est lui aussi un acteur, réalisateur et producteur exécutif américain.

Par contre Hailey a complétement changé de nom pour celui de son homme c’est sous cet angle qu’elle a lancé la marque Hailey Bieber. On ne sait pas pour le moment ce qu’elle compte faire de cette marque mais une chose est sûre elle le dévoilera bientôt au grand public.