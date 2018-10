Victoria Beckham « en flots de larmes » suite aux propos de David sur une télévision australienne

Les Beckham ont fait front commun après l’admission surprenante de David que le mariage à Victoria est un » dur labeur « .

Ce qui a fait que Victoria Beckham a passé deux jours en » flots de larmes » à la suite des commentaires de David Beckham lors d’une interview à la télévision australienne.

L’ancien footballeur a fait ces commentaires lors d’une interview à la télévision australienne, et The Sun on Sunday a révélé comment ses paroles ont laissé sa femme, créatrice de mode, en « flots de larmes » pendant deux jours.

Mais il n’y avait aucun signe de travaux d’adduction d’eau puisque le couple et trois de leurs quatre enfants sont partis pour un dîner en famille à Bondi le dimanche.

Victoria Beackham, 44 ans, a gardé les yeux couverts d’une paire de grandes lunettes de soleil alors qu’elle marchait à côté de son plus jeune fils Cruz, habillée de façon décontractée en jeans et d’un t-shirt rayé de style marin.

L’enfant de 13 ans a enroulé un bras protecteur autour des épaules de sa mère, et Victoria s’est agrippée à sa main avec la sienne pendant qu’ils menaient la famille. Le mari David Beckham , 43 ans, a marché derrière sa femme avec leur fille Harper, sept ans, portant un jean et une chemise à carreaux bleus sur un T-shirt blanc.

Le couple est sorti avec trois de leurs quatre enfants à la suite des commentaires de David au sujet de leur mariage. Le sportif a tenu la main de sa petite fille, qui portait une jupe en cordon rouge et un haut blanc à manches longues, et portait une sucette de glace dans son autre main.

Roméo, 16 ans, le fils du milieu, qui portait un pantalon noir et un T-shirt rouge Adidas avec un bonnet sur la tête, était également de sortie pour le dîner pizza.

La famille n’a pas réussi à sourire en se rendant au restaurant et en revenant du restaurant, leur équipe de sécurité à proximité. La seule personne disparue de la sortie était le fils aîné Brooklyn, 19 ans.