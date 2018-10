Voici pourquoi vous ne verrez jamais ce film avec Jean Dujardin

C’est simple: il n’existe pas.

Il y a quelques semaines, nous avons appris que Jean Dujardin allait tenir le rôle principal du prochain film de Roman Polanski, « J’accuse », un thriller sur l’affaire Dreyfus. Le tournage doit débuter fin novembre à Paris. Mais ce lundi, c’est une autre bande-annonce que l’on a pu découvrir sur YouTube. Celle d’un mystérieux projet baptisé « Le Déserteur ».

« Un homme fuit l’enfer de la guerre et tente de survivre », indique la vidéo, diffusée par France Télévisions. Dans le résumé, on apprend que l’acteur français, dont le look rappelle celui de Leonardo DiCaprio dans « The Revenant », incarne Emile Berthier, un soldat de la première guerre mondiale, qui « décide d’abandonner les rangs et part se réfugier dans la forêt. »

Un « teaser officiel » qui a pu berner certains fans de la star, mais selon le site d’Ozap, il s’agit en réalité d’une fausse bande-annonce qui sert à promouvoir la troisième saison de la série « Dix pour cent ». France 2 n’a pas voulu confirmer ou démentir l’information, mais on sait que Jean Dujardin apparaîtra dans les prochains épisodes aux côtés de Camille Cottin, tout comme Isabelle Huppert, Gérard Lanvin, Monica Bellucci, ou Béatrice Dalle.