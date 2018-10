Will Smith a l’air terrifié face à un énorme kangourou en Australie.

« Je ne cherche pas d’ennui »: Will Smith a l’air terrifié alors qu’il se retrouve face à un énorme kangourou en Australie dans une vidéo hilarante.

Will Smith s’est rendu en Australie plus tôt cette année.

Et dimanche, l’acteur hollywoodien a partagé une vidéo hilarante sur son passage au parc Featherdale Wildlife Park, en Nouvelle-Galles du Sud.

Agé de 50 ans, il a raconté en plaisantant qu’il serait forcé de se défendre si un kangourou l’attaquait, mais il a rapidement changé d’avis quand il s’est rendu compte de la taille de l’animal.

J’ai cru comprendre qu’un kangourou va te frapper, dit-il à la caméra. « Et je l’ai vu.

« Tu sais, je ne cherche pas d’ennuis, mais je veux juste que tu saches que si ce kangourou vient ici et essaie de me frapper, je vais me défendre « , dit Will Smith.

Mais l’acteur de la « brigade du suicide » a vite changé d’avis quand il a vu sa taille. « Oh, il est grand, » dit-il.

« En fait, j’ai changé d’avis parce que je parlais pendant que je regardais le petit kangourou et que j’ai vu le grand et je pense que je vais juste être respectueux. C’est un gros kangourou. »

Il a sous-titré la vidéo : « Oui, regardez… Je suis de Philadelphie…. Je ne vais pas me faire avoir par un Kangourou. »