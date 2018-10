A la découverte de Jaimie Lorente, l’acteur espagnol du moment

Jaimie Lorente, le Denver de « Casa de Papel » et Nano dans « Elite »

Un regard magnétique, des rôles à la limite de la légalité, c’est l’acteur espagnol du moment.

Si vous êtes abonné à Netflix, vous avez probablement déjà cédé à la série « Elite » qui prend place dans une école huppée d’Espagne. Jaime Lorente y incarne Nano, un jeune sorti de prison qui vient troubler le quotidien de son petit frère. La série est déjà considérée comme l’une des meilleures du genre depuis les dix dernières années, de quoi donner envie aux créateurs de « Riverdale », une série qui tourne aussi autour du meurtre mystérieux d’un adolescent.

Né en 1991, Jaime Lorente a commencé à jouer dans des séries avant l’âge de dix ans. Il a étudié l’art dramatique à Murcie, avant d’être plusieurs fois récompensé dans son pays. C’est grâce à son interprétation dans « Casa de Papel » qu’il accède à la gloire. Il est alors sélectionné pour jouer dans « Elite » avec ses amis Maria Pedraza et Miguel Herran. La même année, il fait ses débuts sur grand écran dans le film « Everybody knows », avec Penelope Cruz et Javier Bardem.

S’il séduit pour son jeu, c’est aussi pour sa plastique. Armani lui aurait proposé de devenir le nouvel ambassadeur du parfum Acqua di Gio. Sensible à la mode, il a été souvent aperçu aux défilés de la fashion week de Milan.

L’acteur est dôté d’un physique particulier. Il doit son corps musclé à des années de sport et de danse. Polyvalent, il pratique l’escrime et la danse contemporaine. L’acteur de 26 ans aime aussi le chant et la guitare.

Sur son compte Instagram, on découvre de temps à autre sa fiancée, Carolina, comédienne elle aussi. Après sa participation à « Casa de Papel », certains journaux ont évoqué une relation avec Maria Pedraza mais les choses en sont restées au stade de rumeurs.