Binky Felstead déclare qu’il n’y a pas eu de drame après sa séparation de Josh Patterson

Binky Felstead a parlé de sa séparation avec Josh ‘JP’ Patterson pour la première fois.

Dans une conversation exclusive avec MailOnline, la star de « Made In Chelsea », 28 ans, a insisté sur le fait qu’il n’y a pas de drame entre elle et son ex et que tout va pour le mieux.

«Nous avons tous les deux été très amicaux, a-t-elle déclaré lundi. Josh voit toujours notre fille quand il le souhaite. Cela ne l’affectera absolument pas. Il vient toujours et on l’a mise au lit ensemble. Donc en réalité, rien n’a vraiment changé. »

La romance du couple a été racontée dans l’émission de téléréalité E4 qui les a rendus célèbres. Au cours d’un épisode de la 13e saison – leur dernier passage à plein temps dans la série – Binky a annoncé qu’elle et JP attendaient un enfant.

La brune insiste sur le fait que le tourbillon qu’elle et JP ont expérimenté l’a préparée à la situation dans laquelle ils se trouvent maintenant – et à ce qui s’est passé le mois dernier.

«J’ai dû grandir très vite», admet-elle. «Et depuis la scission, je garde ma tête occupée. J’ai entrepris différents projets et, oui, ça n’a pas toujours été facile.

«Mais notre fille est notre principale priorité. Elle est encore si jeune. Je pense que nous en sommes au point où Josh et moi étions à ce stade de la relation lorsque nous devions nous séparer.

«Depuis, ça va vraiment bien. Nous nous concentrons juste sur notre fille et elle nous voit toujours ensemble, en train de bavarder en bons termes. C’est juste normal. Et nous n’avons pas vraiment le temps d’y penser. »